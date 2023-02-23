Українська фехтувальниця Конрад стала чемпіонкою Європи-2023 серед кадетів

У другий день кадетського чемпіонату Європи з фехтування, який проходить у столиці Естонії Талліні, медальний хет-трик зробили українські спортсмени.

Одразу дві українки зійшли на п’єдестал в особистих змаганнях шпажисток. 15-річна киянка Емілі Конрад обміняла минулорічну "бронзу" на "золото"-2023. У фіналіЕмілі із рахунком 15:6 перемогла латвійку Софію Просіну.

Крім того, вихованка Львівської академії фехтування Анна Максименко додала до звання віцечемпіонки світу серед кадеток "бронзу" континентальної першості.

У півфіналі вона поступилася Просіної - 12:15.

На третю сходинку п’єдесталу зійшов в особистих змаганнях рапірист Андрій Черкашин. Відзначимо, що до цього найбільшим досягненням 16-річного вихованця ДЮСШ "Армієць" була "бронза" на етапі ЄКЦ у Варшаві-2022.