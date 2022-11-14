В Укренерго повідомили про відключення 13 листопада
В Укренерго повідомили про відключення 13 листопада
Планові відключення електроенергії 14 листопада застосовуватимуться у Києві та восьми областях
Планові відключення електроенергії 14 листопада застосовуватимуться у Києві та восьми областях
На розгромленій під Снігурівкою позиції росіян знайшли крадені пральні машини та боєкомплект
На розгромленій під Снігурівкою позиції росіян знайшли крадені пральні машини та боєкомплект
Лавров був госпіталізований на Балі після прибуття на G20, – Associated Press
Лавров був госпіталізований на Балі після прибуття на G20, – Associated Press
Генерал США Ходжес зробив прогноз щодо звільнення Криму
Генерал США Ходжес зробив прогноз щодо звільнення Криму
В одному з храмів Києво-Печерської Лаври вихваляли "русскій мір" - за справу взялися СБУ й Нацполіція
В одному з храмів Києво-Печерської Лаври вихваляли "русскій мір" - за справу взялися СБУ й Нацполіція
Олексій Ботвінов: “Не може бути меседжу “ми українці, любіть нас, бо ми хороші”. Він працював у перші місяці війни, зараз - ні"
Олексій Ботвінов: “Не може бути меседжу “ми українці, любіть нас, бо ми хороші”. Він працював у перші місяці війни, зараз - ні"
Правоохоронці 18 годин перевіряли автобус, який їхав до Угорщини з понад 150 тисячами пачок цигарок
У Запоріжжі евакуювано 88 мешканців Шевченківського району
У Запоріжжі евакуювано 88 мешканців Шевченківського району
ГоловнаСпорт

Жіноча збірна України виграла "срібло" на Кубку світу з фехтування

Українськи шпажистки програли лише італійкам.

Жіноча збірна України виграла "срібло" на Кубку світу з фехтування
Фото: facebook.com/fencing.ukraine

На Кубку світу у Таллінні жіноча збірна України з фехтування на шпагах у складі Влади Харькової, Ксенії Пантелеєвої, Інни Бровко та Юлії Свистіль завоювали "срібло".

До виходу у фінал підопічні Богдана Нікішина поступово здолали збірні Австрії та Швейцарії. Також Україна здолала чинних чемпіонок світу кореянок (45:39) та бронзових медалісток останньої світової першості – Польщу (44:37).

У фінальній сутичці Україна поступилася Італії – 28:33.

Зазначимо, що для всіх спортсменок, окрім Пантелеєвої, "срібло" в Естонії – перша нагорода у кар’єрі на Кубку світу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми:
Читайте також