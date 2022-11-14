Жіноча збірна України виграла "срібло" на Кубку світу з фехтування

На Кубку світу у Таллінні жіноча збірна України з фехтування на шпагах у складі Влади Харькової, Ксенії Пантелеєвої, Інни Бровко та Юлії Свистіль завоювали "срібло".

До виходу у фінал підопічні Богдана Нікішина поступово здолали збірні Австрії та Швейцарії. Також Україна здолала чинних чемпіонок світу кореянок (45:39) та бронзових медалісток останньої світової першості – Польщу (44:37).

У фінальній сутичці Україна поступилася Італії – 28:33.

Зазначимо, що для всіх спортсменок, окрім Пантелеєвої, "срібло" в Естонії – перша нагорода у кар’єрі на Кубку світу.