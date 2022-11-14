Українка Байндль програла фінал турніру WTA 125

Катерина не змогла здобути титул у Чилі.

У фіналі турніру WTA 125 у Чилі зустрілися українка Катерина Байндль (WTA, 113) та єгиптянка Маяр Шериф (WTA, 50).

Вольову перемогу святкувала більш високорейтингова єгиптянка - 3:6, 7:6 (7-3), 7:5.

Зустріч тривала понад три години.

У вирішальному сеті українка відігралася з рахунку 2:5, але потім програла останні два гейми.

Це було третє очне протистояння Байндль та Шериф. У двох попередніх матчах перемогу також святкувала єгиптянка.

Байндль зіграла третій фінальний матч цього року - до цього вона програла фінали на турнірах ITF W60 у Монпельє та ITF W100 у Лес-Франкесес-дель-Вальєс.