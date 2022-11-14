В Укренерго повідомили про відключення 13 листопада
В Укренерго повідомили про відключення 13 листопада
Планові відключення електроенергії 14 листопада застосовуватимуться у Києві та восьми областях
Планові відключення електроенергії 14 листопада застосовуватимуться у Києві та восьми областях
В одному з храмів Києво-Печерської Лаври вихваляли "русскій мір" - за справу взялися СБУ й Нацполіція
В одному з храмів Києво-Печерської Лаври вихваляли "русскій мір" - за справу взялися СБУ й Нацполіція
Генерал США Ходжес зробив прогноз щодо звільнення Криму
Генерал США Ходжес зробив прогноз щодо звільнення Криму
Техніку та сили окупантів переміщують у напрямку Бердянська, – Андрющенко
Техніку та сили окупантів переміщують у напрямку Бердянська, – Андрющенко
У Запоріжжі евакуювано 88 мешканців Шевченківського району
У Запоріжжі евакуювано 88 мешканців Шевченківського району
Олексій Ботвінов: “Не може бути меседжу “ми українці, любіть нас, бо ми хороші”. Він працював у перші місяці війни, зараз - ні"
Олексій Ботвінов: “Не може бути меседжу “ми українці, любіть нас, бо ми хороші”. Він працював у перші місяці війни, зараз - ні"
Правоохоронці 18 годин перевіряли автобус, який їхав до Угорщини з понад 150 тисячами пачок цигарок
На розгромленій під Снігурівкою позиції росіян знайшли крадені пральні машини та боєкомплект
На розгромленій під Снігурівкою позиції росіян знайшли крадені пральні машини та боєкомплект
ГоловнаСпорт

Українка Байндль програла фінал турніру WTA 125

Катерина не змогла здобути титул у Чилі.

Українка Байндль програла фінал турніру WTA 125
Катерина Байндл
Фото: Instagram

У фіналі турніру WTA 125 у Чилі зустрілися українка Катерина Байндль (WTA, 113) та єгиптянка Маяр Шериф (WTA, 50).

Вольову перемогу святкувала більш високорейтингова єгиптянка - 3:6, 7:6 (7-3), 7:5.

Зустріч тривала понад три години. 

У вирішальному сеті українка відігралася з рахунку 2:5, але потім програла останні два гейми.

Це було третє очне протистояння Байндль та Шериф. У двох попередніх матчах перемогу також святкувала єгиптянка.

Байндль зіграла третій фінальний матч цього року - до цього вона програла фінали на турнірах ITF W60 у Монпельє та ITF W100 у Лес-Франкесес-дель-Вальєс.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також