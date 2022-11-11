"Епіцентр-Подоляни" програв у першому матчі 1/16 Кубка Виклику, а "Прометей" вилетів із турніру

У першому матчі 1/16 фіналу Кубка Виклику "Епіцентр-Подоляни" приймав іспанську "Мелілью" та програв у трьох сетах – 0:3 (15:25, 21:25, 22:25).

Найкращим бомбардиром українського клубу став центральний блокуючий Андрій Рогожин (11 очок), на одне очко менше набрав Максим Дрозд. Матч-відповідь пройде в Іспанії 16 листопада.

У свою чергу, матч-відповідь цієї стадії турніру провів і "Прометей", для якої виступ на цьому єврокубку став дебютним.

Дніпряни підійшли до гри з ізраїльським "Хапоелем" з відставанням у два сети, програвши у стартовому поєдинку – 1:3.

З аналогічним рахунком завершився і другий поєдинок. Причому перший сет залишився за українським колективом – 32:30. Проте, три наступні підопічні Андрія Левченка програли – 22:25, 20:25, 26:28.

Поразка "Прометея" означає, що він припиняє боротьбу в цьогорічному Challenge Cup.