Збірна України з волейболу здобула п'яту перемогу поспіль у кваліфікації на чемпіонат Європи

У рамках п'ятого туру групового етапу кваліфікації на ЧЄ-2023 з волейболу жіноча збірна України у чеському місті Кутна Гора здобула невимушену "суху" перемогу над угорками - 3:0 (25:16, 25:15, 25:16).

Наша команда залишається непереможеною у своїй групі, що дозволяє їй займати перше місце у квартеті.

Цікаво, що під час матчу відбулася технічна затримка. В ігровому залі на годину пропало світло, через що командам довелося чекати на відновлення подачі електроенергії.

Українкам залишилося провести лише один матч кваліфікації проти Кіпру, який пройде післязавтра, 10 вересня.

Нагадаємо, після перемоги над португалками (3:0) у матчі попереднього туру збірна України достроково кваліфікувалася на ЧЄ-2023.