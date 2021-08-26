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Визначилася суперниця жіночої збірної України в 1/8 фіналу Чемпіонату Європи з волейболу

Для виходу у чвертьфінал українки повинні обіграти полячок.

Визначилася суперниця жіночої збірної України в 1/8 фіналу Чемпіонату Європи з волейболу
Збірна України
Фото: cev.lu

Жіноча збірна України з волейболу дізналася суперницю в 1/8 фіналу Євроволей-2021.

За право вийти до чвертьфіналу підлеглі Володимира Орлова битимуться з командою Польщі, яка фінішувала другою в групі B, здобувши 4 перемоги в 5 матчах.

Своєю чергою українки з трьома перемогами посіли третє місце в групі D.

Матч Польща - Україна відбудеться 29 серпня. Переможниця цього матчу у чвертьфіналі зустрінеться з переможницею пари Туреччина - Чехія. Усі ці ігри пройдуть в Пловдиві.

Нагадаємо, жіноча збірна України вперше з 2001 року вийшла в плей-оф європейської першості.

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