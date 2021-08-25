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В Український прем'єр-лізі друга тренерська відставка з початку сезону

"Львів" покинув Анатолій Безсмертний.

В Український прем'єр-лізі друга тренерська відставка з початку сезону
Анатолій Безсмертний
Фото: "Бомбардир"

Після п'яти стартових турів в Українській прем'єр-лізі відбулася друга тренерська відставка.

Посаду головного тренера "Львова" покинув Анатолій Безсмертний, повідомляють на офіційному сайті "містян".

При цьому наголошено, що демісію ініціював Безсмертний. Клуб прийняв позицію наставника.

"Це непросте рішення, проте команді потрібні зміни. Можу запевнити, що завжди був націлений на результат, якого, на превеликий жаль, не вдалося досягнути на старті чемпіонату. Важко об’єктивно оцінювати власну роботу – на детальний аналіз буде час згодом, але вже зараз я відчуваю, що команді потрібні кардинальні зміни, аби продовжувати вдосконалюватися", - прокоментував відставку тепер уже ексголовний тренер.

"Хотів би подякувати керівництву клубу за кредит довіри, гравцям – за характер, а вболівальникам – за підтримку, – це був фантастичний період", – зазначив Безсмертний.

Зазначимо, що в активі львів'ян лише два очки. Безсмертний працював зі "Львовом" з березня 2021 року.

Нагадаємо, що це друга тренерська відставка в нинішньому сезоні УПЛ, першим з посади тренера іншого львівського клубу "Рух" пішов Іван Федик.

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