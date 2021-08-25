Захисника "Динамо" запропонували російському клубу, - ЗМІ

Томаш Кендзьора може змінити УПЛ на РПЛ.

Захисника київського "Динамо" і збірної Польщі Томаша Кендзьору запропонували клубу Російської прем'єр-ліги "Ростову", повідомляє sport24.ru.

Зазначимо, що контракт 27-річного Кендзьори з киянами закінчується лише влітку 2024 року.

Минулого сезону Томаш провів 40 матчів за "Динамо" в усіх турнірах, забив гол і віддав чотири результативні передачі.

Кендзьора був у заявці збірної Польщі на Євро-2020, але в усіх трьох матчах на турнірі залишався на лавці запасних.

Додамо, що "Ростов" минулого сезону посів дев'яте місце в РПЛ.