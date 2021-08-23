У стартовому турі Серії А "Рома" приймала "Фіорентину".
Матч на "Стадіо Олімпіко" видався занадто гарячим, з двома вилученнями і завершився перемогою господарів - 3:1.
Зазначимо, що відкрив рахунок ексгравець "Шахтаря" Генріх Мхітарян.
Це був дебютний матч Жозе Моуріньо біля керма римської команди. І ця перемога стала для португальського фахівця 50-ю перемогою в чемпіонаті Італії, плюс він став першим тренером, який швидше за всіх як головний тренер здобув стільки перемог у Серії А.
На це йому знадобилося 77 ігор.
Варто відзначити, що "Особливий" досягнув цього і в АПЛ, і в Ла Лізі.
50 - José #Mourinho è l’allenatore che ha tagliato più velocemente il traguardo delle 50 vittorie in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (in 77 gare), dopo essere stato il tecnico più veloce a vincere 50 gare sia in Premier League (63 gare) che in Liga (62). Perfezionista. pic.twitter.com/3snLDbpGzW— OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) August 22, 2021