Фото: EPA/UPG Жозе Моуріньо

У стартовому турі Серії А "Рома" приймала "Фіорентину".

Матч на "Стадіо Олімпіко" видався занадто гарячим, з двома вилученнями і завершився перемогою господарів - 3:1.

Зазначимо, що відкрив рахунок ексгравець "Шахтаря" Генріх Мхітарян.

Це був дебютний матч Жозе Моуріньо біля керма римської команди. І ця перемога стала для португальського фахівця 50-ю перемогою в чемпіонаті Італії, плюс він став першим тренером, який швидше за всіх як головний тренер здобув стільки перемог у Серії А.

На це йому знадобилося 77 ігор.

Варто відзначити, що "Особливий" досягнув цього і в АПЛ, і в Ла Лізі.