Україна невдало стартувала на жіночому чемпіонаті Європи з волейболу

Українки з "сухим" рахунком поступилися нідерландкам.

Олеся Рихлюк в атаці

У Румунії, Сербії, Хорватії і Болгарії стартував XXXII чемпіонат Європи з волейболу серед жіночих команд.

Свій дебютний матч у групі D провела збірна України. Суперницею виступила команда Нідерландів.

Українки зуміли вчинити суперницям гідний опір лише в третій партії, поступившись 22:25.

У перших двох перевага команди Нідерландів була відчутною - 17:25, 12:25.

Зазначимо, що найкращим бомбардиром матчу стала діагональна нашої команди Олеся Рихлюк - 17 очок (15 в атаці, 1 на блоці, 1 на подачі).

Додамо, що в першому матчі нашої групи господарки-румунки поступилися Туреччині - 25:23, 10:25 20:25, 17:25.

А збірна Швеції, програючи 0:2 за партіями, зуміла вирвати перемогу у Фінляндії - 3:2 (24:26, 17:25, 25:19, 27:25, 15:13).