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Російську олімпійську чемпіонку Токіо-2020 не пустили в США на етап Діамантової ліги

Марія Ласіцкене не змогла отримати візу.

Російську олімпійську чемпіонку Токіо-2020 не пустили в США на етап Діамантової ліги
Марія Ласіцкене
Фото: mk.ru/Євген Семенов

Кривдниця українок Ярослави Магучіх, Ірини Геращенко та Юлії Левченко в секторі для стрибків у висоту на Олімпійських іграх-2020 росіянка Марія Ласіцкене не візьме участі в черговому етапі Діамантової ліги, який 21 серпня пройде в Юджині, США.

Причина проста - Ласіцкене не отримала в'їзну візу, повідомляє mk.ru.

Через це пропустила великий тенісний турнір WTA 1000 в Цинциннаті і перша ракетка Росії Анастасія Павлюченкова.

Нагадаємо, між США і Росією триває візова війна, ініційована Вашингтоном у межах санкційного тиску на Росію. Остання у відповідь нещодавно заборонила посольству США наймати на роботу громадян Росії і третіх країн, через що довелося звільнити майже 200 осіб дипмісії з 1 серпня.

На початку серпня представник Держдепу Нед Прайс заявив, що російські дипломати, термін віз котрих спливає, повинні покинути країну або подати запит на продовження документа. Він запевнив, що у відомстві не зацікавлені в ескалації відносин з РФ у дипломатичній сфері.

Тим часом посол РФ у США Анатолій Антонов повідомив про розпорядження США для 24 співробітників російської дипмісії покинути Штати до 3 вересня. За словами амбасадора, майже всі вони поїдуть без заміни, оскільки Вашингтон раптово посилив процедуру видачі віз.

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