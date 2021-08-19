У Маріїнському парку встановили сцену на місці зруйнованого пам'ятника учасникам Жовтневого повстання (оновлено)
У Маріїнському парку встановили сцену на місці зруйнованого пам'ятника учасникам Жовтневого повстання (оновлено)
Кличко записав відеозвернення і заявив про намагання змінити його на "зальотного ставленика"
Кличко записав відеозвернення і заявив про намагання змінити його на "зальотного ставленика"
Голосіївське управління поліції два роки зберігає ємності з фекаліями, вилученими під час підготовки нападу на Марш рівності
Голосіївське управління поліції два роки зберігає ємності з фекаліями, вилученими під час підготовки нападу на Марш рівності
Поліція відпустила активістів, які ламали радянські інсталяції на Алеї Героїв Небесної Сотні (оновлено)
Поліція відпустила активістів, які ламали радянські інсталяції на Алеї Героїв Небесної Сотні (оновлено)
Ігор Гордійчук: «Вороги хочуть, аби ми вмерли. Посередині не буде. Тут або перемога, або капітуляція»
Ігор Гордійчук: «Вороги хочуть, аби ми вмерли. Посередині не буде. Тут або перемога, або капітуляція»
На Бурштинській ТЕС загасили масштабну пожежу
На Бурштинській ТЕС загасили масштабну пожежу
Колишній секретар РНБО Данилюк потрапив у ДТП
Колишній секретар РНБО Данилюк потрапив у ДТП
​РНБО наказала вилучити з приватної власності земельні ділянки вздовж кордону
​РНБО наказала вилучити з приватної власності земельні ділянки вздовж кордону
Американська тенісистка грубо образила Ястремську після матчу на турнірі WTA
Американська тенісистка грубо образила Ястремську після матчу на турнірі WTA
ГоловнаСпорт

Марлос завершив кар'єру в збірній України

Кар'єра натуралізованого бразильця в національній команді України була недовгою.

Марлос завершив кар'єру в збірній України
Марлос
Фото: ФК "Шахтер"

Півзахисник донецького "Шахтаря" Марлос повідомив про завершення кар'єри в національній команді України, інформує пресслужба "гірників".

При цьому 33-річний футболіст послався на проблеми зі здоров'ям, які не дозволяють йому грати на колишньому рівні.

"Я йду зі збірної України. Сумно говорити про це, але настав момент, коли доводиться це зробити.

Мало хто знає, але в мене є певні фізичні проблеми і обмеження, пов'язані з перенесеною раніше операцією, які не дозволяють грати так багато, як хотілося б", - заявив натуралізований бразилець.

Також Марлос подякував усім за можливість грати за збірну України і за підтримку.

"Моя історія в збірній закінчена, але серце завжди буде з цією командою і хлопцями. Спасибі всім", - підсумував півзахисник.

Нагадаємо, футболіст дебютував за збірну України 6 жовтня 2017 року в рамках відбору до Чемпіонату світу-2018 проти збірної Косова. Усього за чотири роки Марлос відіграв 26 матчів за "жовто-синіх", у яких забив один гол.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також