Марлос завершив кар'єру в збірній України

Півзахисник донецького "Шахтаря" Марлос повідомив про завершення кар'єри в національній команді України, інформує пресслужба "гірників".

При цьому 33-річний футболіст послався на проблеми зі здоров'ям, які не дозволяють йому грати на колишньому рівні.

"Я йду зі збірної України. Сумно говорити про це, але настав момент, коли доводиться це зробити.

Мало хто знає, але в мене є певні фізичні проблеми і обмеження, пов'язані з перенесеною раніше операцією, які не дозволяють грати так багато, як хотілося б", - заявив натуралізований бразилець.

Також Марлос подякував усім за можливість грати за збірну України і за підтримку.

"Моя історія в збірній закінчена, але серце завжди буде з цією командою і хлопцями. Спасибі всім", - підсумував півзахисник.

Нагадаємо, футболіст дебютував за збірну України 6 жовтня 2017 року в рамках відбору до Чемпіонату світу-2018 проти збірної Косова. Усього за чотири роки Марлос відіграв 26 матчів за "жовто-синіх", у яких забив один гол.