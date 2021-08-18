Петракова призначено головним тренером збірної України з футболу

Фото: УАФ Андрій Павелко і Олександр Петраков

Сьогодні відбулося засідання Виконавчого комітету Української асоціації футболу, на якому було ухвалено рішення призначити в.о. головного тренера збірної України Олександра Петракова до подальших рішень Виконкому УАФ з цього приводу, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Петраков, чемпіон світу-2019 зі збірною U-20, готуватиме національну збірну до виступів у кваліфікації ЧС-2022 у статусі виконувача обов’язки головного тренера. У п'ятиденний термін він має надати пропозиції щодо формування тренерського, адміністративного та медичного штабу.

"Олександр Васильович - всесвітньо відомий спеціаліст, має високий авторитет серед нашої футбольної спільноти й необхідні знання та досвід для того, щоб на цьому етапі очолити головну команду країни,- зазначив президент УАФ, член Виконкому УЄФА Андрій Павелко. - Тому цілком заслужено отримав одноголосну підтримку членів Виконкому".

Фото: уаф Олександр Петраков

Народився 6 серпня 1957 року в Києві.

Вихованець школи київського "Динамо".

Ігрова кар’єра.

"Локомотив" Вінниця (1976—1978), СКА Київ (1978—1979), "Дніпро" Черкаси (1979—1980), "Авангард" Рівне (1981—1982), "Колос" Нікополь (1983—1984), команда ПГВ Будапешт, Угорщина (1986—1990).

Тренерська кар’єра.

"Будівельник" Іванків (1991—1993, головний тренер), "Торпедо" Запоріжжя (1993—1994, асистент тренера), ЦСКА-2 Київ (1996—1998, асистент тренера; 1998—1999, головний тренер), "Спартак" Суми (2000—2001, головний тренер), ФК "Вінниця" (2001, головний тренер), ДЮФШ "Динамо" Київ (2001—2005), РВУФК Київ (2006—2010), юнацькі збірні України (2010—2021).

Досягнення.

Чемпіон світу U-20 (2019).

Півфіналіст чемпіонату Європи U-19 (2018).

Учасник чемпіонату Європи U-19 (2014).

Учасник чемпіонату світу U-20 (2015).

Учасник чемпіонату Європи U-17 (2016).

Чемпіон України серед юнаків (2006, 2007).

Заслужений тренер України (2009).

Заслужений працівник фізичної культури і спорту України (2019).

Графік матчів національної збірної України 2021 року.