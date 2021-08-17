Роналду запропонований "Манчестеру Сіті", - ЗМІ

Агент форварда "Ювентуса" Кріштіану Роналду Жорже Мендеш запропонував послуги свого клієнта "Манчестеру Сіті", повідомляє Football Italia.

Згідно з інсайдерською інформацією, Vecchia Signora готова попрощатися з 36-річним португальцем за 30 млн євро. Така невисока сума за першого футболіста в історії, якому вдалося виграти Англійську прем'єр-лігу, іспанську Прімеру й італійську Серію А обумовлена тим фактом, що в Роналду через рік добігає контракт і він може стати вільним агентом.

Невизначеність з придбанням Гаррі Кейна може спонукати "містян" перемкнути свою увагу на угоду з Кріштіану.

Нагадаємо, Роналду перейшов до "Ювентуса" з "Реала" 2018 року. До цього він з 2003 по 2009 рік захищав кольори іншого манчестерського клубу "Юнайтед".

У минулому сезоні Роналду став найкращим бомбардиром Серії А - на його рахунку 29 голів.