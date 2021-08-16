Катастрофічний борг "Барселони" збільшився ще дужче, - президент клубу

Президент "Барселони" Жоан Лапорта сьогодні на пресконференції розкрив фінансову ситуацію в клубі і, зокрема, відзначив її катастрофічний стан.

Функціонер зізнався, що ситуація дуже тривожна, а борги "Барселони" виросли ще на 200 млн євро порівняно із січнем 2020 року.

"У нас негативний власний капітал у розмірі 451 млн євро. Це великі гроші, і це говорить про те, в якій ми ситуації.

Банківський борг помітно зріс, а платіжні зобов'язання збільшилися до 1,35 млрд євро", - заявив Лапорта на пресконференції. 🗨 @JoanLaportaFCB: ❝Barça has a negative net worth of €451m.❞ pic.twitter.com/YimxbLg4Mn — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 16, 2021

За словами президента "Барси", збиток за фінансовий рік склав 481 млн євро, а зарплата становить 103% від загального доходу клубу. "Це на 20-25% більше, ніж у наших конкурентів", - зазначив Лапорта.

🗨 @JoanLaportaFCB: ❝Our salaries represent 103% of the Club's total income. That's 20-25% more than our competitors.❞ pic.twitter.com/8e1pV3tBRX — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 16, 2021

Також каталонському клубу вдалося отримати 550 мільйонів євро у вигляді кредиту під 1,1% річних.

На відміну від фінансів, справи спортивні в каталонців тривоги не викликають. У стартовому матчі Ла Ліги "блаугранас" невимушено здолали "Реал Сосьєдад" - 4:2.