Помер легенда футболу, чемпіон світу і Європи Герд Мюллер

Німцеві було 75 років.

Колишній нападник збірної ФРН і мюнхенської "Баварії" Герд Мюллер помер напередодні на 76-му році життя, повідомляє офіційний сайт баварців.

Останні роки "Бомбардир нації" боровся з важким захворюванням.

На міжнародному рівні в збірній ФРН він забив 68 голів у 62 матчах, включаючи переможний гол у фінальному матчі Чемпіонату світу-1974 у Мюнхені в грі зі збірною Нідерландів - 2:1.

На клубному рівні за 15 років у мюнхенській "Баварії" він забив 365 голів у 427 матчах Бундесліги, ставши і залишившись рекордсменом цієї ліги.

У 74 європейських клубних матчах він забив 65 голів.

Серед кращих бомбардирів Мюллер займає третє місце за показником голів за матч.

Фото: EPA/UPG Герд Мюллер

На ЧС 1970 року він забив 10 голів, узявши "Золотий бутс" як найкращий бомбардир турніру.