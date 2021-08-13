Найбільш хамський вчинок на Олімпіаді-2020: марафонець перекинув пляшки з водою, щоб вони не дісталися суперникам
Найбільш хамський вчинок на Олімпіаді-2020: марафонець перекинув пляшки з водою, щоб вони не дісталися суперникам
НБУ визнав неплатоспроможним ще один український банк
НБУ визнав неплатоспроможним ще один український банк
Поліція викрила банду, яка обкрадала вантажні потяги з вугіллям на Придніпровській залізниці
Поліція викрила банду, яка обкрадала вантажні потяги з вугіллям на Придніпровській залізниці
Донбас: невтрачене покоління Ч.1
Донбас: невтрачене покоління Ч.1
Російська торгова мережа Mere відкрила магазини в Україні всупереч позиції РНБО
Російська торгова мережа Mere відкрила магазини в Україні всупереч позиції РНБО
Агент Реброва став на його шляху очолити збірну України
Агент Реброва став на його шляху очолити збірну України
У Києві сталася сутичка між власником мережі магазинів та інспектором із паркування
У Києві сталася сутичка між власником мережі магазинів та інспектором із паркування
Поліція затримала керівника ДПЗКУ при спробі виїхати з України
Поліція затримала керівника ДПЗКУ при спробі виїхати з України
Провал України в Токіо 2020 був неминучий. Пояснюємо - чому
Провал України в Токіо 2020 був неминучий. Пояснюємо - чому
ГоловнаСпорт

Forbes назвав країну-лідера за сумами виплат своїм призерам на Олімпіаді-2020: це не США і не Китай

Найщедрішою країною виявилася Італія.

Фото: Olympics

Видання Forbes склало рейтинг країн за сумами виплат для призерів літніх Олімпійських ігор в Токіо, повідомляє championat.com.

Перше місце зайняла Італія ($ 9,07 млн), яка завоювала 10 золотих, 10 срібних і 20 бронзових нагород.

Нагадаємо, збірна Італії в медальному заліку посіли лише 10-е місце.

Дивно, але в топ-10 за призовим за версією Forbes не увійшла збірна Китаю (38-32-18), яка в медальному заліку була другою.

Лідери рейтингу за сумою виплат для призерів Олімпіади в Токіо.

  1. Італія - $ 9,07 млн (10 золотих, 10 срібних, 20 бронзових).
  2. США - $ 7,84 млн (39-41-33).
  3. Франція - $ 6,51 млн (10-12-11).
  4. Угорщина - $ 5,64 млн (6-7-7).
  5. Китайський Тайбей - $ 4,92 млн (2-4-6).
  6. Японія - $ 4,03 млн (27-14-17).
  7. Іспанія - $ 2,55 млн (3-8-6).
  8. Туреччина - $ 2,26 млн (2-2-9).
  9. Сербія - $ 2,01 млн (3-1-5).
  10. Гонконг - $ 1,93 млн (1-2-3).

Раніше міністерство молоді та спорту України оголосило, що золота медаль буде "коштувати" $ 125 тис. (3,3 млн грн), "срібло" - $ 80 тис. (2,2 млн грн), "бронза" - $ 55 тис. (1,5 млн грн).

У підсумку, гонорар українських призерів ОІ-2020 складе 1,265 млн дол. Нагадаємо, Україна завоювала 1 золоту, 6 срібних і 12 бронзових нагород і в медальному заліку посіла 44-е місце.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також