Forbes назвав країну-лідера за сумами виплат своїм призерам на Олімпіаді-2020: це не США і не Китай

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Видання Forbes склало рейтинг країн за сумами виплат для призерів літніх Олімпійських ігор в Токіо, повідомляє championat.com.

Перше місце зайняла Італія ($ 9,07 млн), яка завоювала 10 золотих, 10 срібних і 20 бронзових нагород.

Нагадаємо, збірна Італії в медальному заліку посіли лише 10-е місце.

Дивно, але в топ-10 за призовим за версією Forbes не увійшла збірна Китаю (38-32-18), яка в медальному заліку була другою.

Лідери рейтингу за сумою виплат для призерів Олімпіади в Токіо.

Італія - $ 9,07 млн (10 золотих, 10 срібних, 20 бронзових). США - $ 7,84 млн (39-41-33). Франція - $ 6,51 млн (10-12-11). Угорщина - $ 5,64 млн (6-7-7). Китайський Тайбей - $ 4,92 млн (2-4-6). Японія - $ 4,03 млн (27-14-17). Іспанія - $ 2,55 млн (3-8-6). Туреччина - $ 2,26 млн (2-2-9). Сербія - $ 2,01 млн (3-1-5). Гонконг - $ 1,93 млн (1-2-3).

Раніше міністерство молоді та спорту України оголосило, що золота медаль буде "коштувати" $ 125 тис. (3,3 млн грн), "срібло" - $ 80 тис. (2,2 млн грн), "бронза" - $ 55 тис. (1,5 млн грн).

У підсумку, гонорар українських призерів ОІ-2020 складе 1,265 млн дол. Нагадаємо, Україна завоювала 1 золоту, 6 срібних і 12 бронзових нагород і в медальному заліку посіла 44-е місце.