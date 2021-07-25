Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020

На Олімпіаді закінчується другий день змагань.

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На Олімпіаді-2020 в Токіо розіграно 22 з 339 комплектів медалей.

У медальному заліку перше місце захопили китайські спортсмени, на рахунку яких вже 5 золотих медалей.

Стільки ж в активі господарів Ігор-2020 японців.

Збірна України за рахунок бронзової медалі Дар'ї Білодід увійшла в рейтинг, і займає 31-е місце.

Медальний залік Токіо-2020.