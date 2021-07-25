Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020

На Олімпіаді-2020 в Токіо розіграно 22 з 339 комплектів медалей.
У медальному заліку перше місце захопили китайські спортсмени, на рахунку яких вже 5 золотих медалей.
Стільки ж в активі господарів Ігор-2020 японців.
Збірна України за рахунок бронзової медалі Дар'ї Білодід увійшла в рейтинг, і займає 31-е місце.
Медальний залік Токіо-2020.
- 1. Китай 5-1-3 9
- 2. Японія 5-1-0 6
- 3. США 2-2-4 8
- 4. Південна Корея 2-0-3 5
- 5. ROC 1-2-1 3
- 6-7. Австралія, Італія 1-1-1 3
- 8. Туніс 1-1-0 2
- 9-15. Іран, Еквадор, Косово, Угорщина, Таїланд, Болгарія, Австрія 1-0-0 1
- 16-17 Канада, Нідерланди 0-2-0 2
- 18-19. Сербія, Бразилія 0-1-1 2
- 20-27. Індія, Бельгія, Китайський Тайбей, Румунія, Туніс, Іспанія, Індонезія, Грузія 0-1-0 1
- 28-30. Німеччина, Казахстан, Франція 0-1-1 2
- 31-39. УКРАЇНА, Швейцарія, Індонезія, Мексика, Словенія, Монголія, Естонія, Туреччина, Велика Британія 0-0-1 1.