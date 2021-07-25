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Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020

На Олімпіаді закінчується другий день змагань.

Фото: Olympics

На Олімпіаді-2020 в Токіо розіграно 22 з 339 комплектів медалей.

У медальному заліку перше місце захопили китайські спортсмени, на рахунку яких вже 5 золотих медалей.

Стільки ж в активі господарів Ігор-2020 японців.

Збірна України за рахунок бронзової медалі Дар'ї Білодід увійшла в рейтинг, і займає 31-е місце.

Медальний залік Токіо-2020.

  • 1. Китай 5-1-3 9
  • 2. Японія 5-1-0 6
  • 3. США 2-2-4 8
  • 4. Південна Корея 2-0-3 5
  • 5. ROC 1-2-1 3
  • 6-7. Австралія, Італія 1-1-1 3
  • 8. Туніс 1-1-0 2
  • 9-15. Іран, Еквадор, Косово, Угорщина, Таїланд, Болгарія, Австрія 1-0-0 1
  • 16-17 Канада, Нідерланди 0-2-0 2
  • 18-19. Сербія, Бразилія 0-1-1 2
  • 20-27. Індія, Бельгія, Китайський Тайбей, Румунія, Туніс, Іспанія, Індонезія, Грузія 0-1-0 1
  • 28-30. Німеччина, Казахстан, Франція 0-1-1 2
  • 31-39. УКРАЇНА, Швейцарія, Індонезія, Мексика, Словенія, Монголія, Естонія, Туреччина, Велика Британія 0-0-1 1.
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