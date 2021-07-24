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Першу медаль на Олімпіаді для України виборола Білодід

20-річна дзюдоїстка отримала бронзу.

Першу медаль на Олімпіаді для України виборола Білодід
Дар'я Білодід
Фото: twitter.com/OlympicUA

Дар'я Білодід завоювала бронзову медаль Олімпійських ігор-2020 у Токіо з дзюдо (вагова категорія до 48 кг).

Про це пише sportarena.com.

У поєдинку за бронзу 20-річна українка перемогла Ширу Рішон з Ізраїлю.

Перед цим спортсменка перемогла сербку Міліку Ніколіч і Катарину Кошту з Португалії, але поступилася японці Фуні Тонако в півфіналі.

Востаннє Україна вигравала медалі з дзюдо на Іграх-2008 в Пекіні.

Нагадаємо, 23 липня у Токіо почалася церемонія відкриття XXXII літніх Олімпійських ігор.

Найочікуваніші спортивні змагання мали відбутися ще минулого року, але через пандемію коронавірусу Міжнародний олімпійський комітет був змушений їх відкласти. Цього року Ігри з великою кількістю обмежень усе-таки проведуть, вони триватимуть до 8 серпня.

У Токіо близько 11 тисяч атлетів змагатимуться у 33 видах спорту і розіграють 339 комплектів медалей.

Україну на найголовнішому старті планети представлятимуть півтори сотні олімпійців у 25 видах спорту (30 дисциплінах).

На попередній Олімпіаді в Ріо збірна України завоювала дві золоті медалі, п'ять срібних і чотири бронзові.

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