Клуб 11-го, передостаннього по силі, футбольного дивізіону Англії "Бідейл" виступатиме в повністю прозорій формі, повідомляє eurosport.ru. .@AFCBedale release 'world’s first see through kit' to help raise awareness for prostate and testicular cancer 👕👏 pic.twitter.com/wgEpE2PkJq — ESPN UK (@ESPNUK) July 21, 2021

Цей проект зроблений для того, щоб привернути увагу громадськості до проблеми раку простати. Для посилення досягнення цієї мети на формі намальовані стрілки, які спрямовані на чоловічий статевий орган.

El @AfcBedale lanzó un kit transparente, ahora sí lo he visto todo. pic.twitter.com/wYkz7ZwsEI — Gustavo Psonkevich (@GusCamisetas) July 21, 2021

У клубі з Північного Йоркшира також розраховують на комерційний успіх в розмірі 290 тисяч євро. Один комплект екіпіровки вартий 92,78 євро, а з кожного продажу "Бідейл" буде відправляти по 5,8 євро в якості пожертвувань громадської організації Prostate Cancer UK.

Раніше в "Бідейле" вже експериментував зі спортивним одягом. Їх головний спонсор - виробник продуктів харчування Heck Food, тому футболісти вже виступали в майці з принтом з сосисок з пюре, а на воротарської формі зображали барбекю і веганську моркву.