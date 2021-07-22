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Англійський футбольний клуб першим в світі буде грати в прозорій формі, щоб привернути увагу до проблем чоловічого здоров'я

"Бідейл" розраховує також на комерційний успіх проекту.

Клуб 11-го, передостаннього по силі, футбольного дивізіону Англії "Бідейл" виступатиме в повністю прозорій формі, повідомляє eurosport.ru.

Цей проект зроблений для того, щоб привернути увагу громадськості до проблеми раку простати. Для посилення досягнення цієї мети на формі намальовані стрілки, які спрямовані на чоловічий статевий орган.

У клубі з Північного Йоркшира також розраховують на комерційний успіх в розмірі 290 тисяч євро. Один комплект екіпіровки вартий 92,78 євро, а з кожного продажу "Бідейл" буде відправляти по 5,8 євро в якості пожертвувань громадської організації Prostate Cancer UK.

Раніше в "Бідейле" вже експериментував зі спортивним одягом. Їх головний спонсор - виробник продуктів харчування Heck Food, тому футболісти вже виступали в майці з принтом з сосисок з пюре, а на воротарської формі зображали барбекю і веганську моркву.

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