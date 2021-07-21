Деяким спортсменам на Олімпіаді не пощастило: на 6 осіб тільки один туалет, - Світоліна

Перша ракетка України Еліна Світоліна (№6 WTA) вже в Токіо і готується до відкриття тенісного турніру Олімпійських ігор-2020.

Спортсменка поділилася враженнями від Олімпійського селища.

"Так багато емоційних подій у моєму житті. Те, що вдалося зіграти весілля в умовах ковідних обмежень, - це неймовірно. Те, що обидві родини змогли бути, - це теж неймовірно. Нині ж ми тут, у Токіо. Ми повинні підготуватися. І, сподіваюся, зможемо добре зіграти. Тепер потрібно сфокусуватися на тенісі, на Олімпіаді", - цитує Світоліну btu.org.ua.

"В Олімпійському селищі можна вільно пересуватися, воно досить велике. Ти можеш виходити, йти в тренажерний зал, в їдальню, є ігрова кімната. Як такої бульбашки не відчувається.

Тести на коронавірус потрібно здавати щодня, постійно слід бути в масці, навіть у тренажерному залі, коли бігаєш на доріжці або робиш вправи. У їдальні всюди пластмасові огорожі, на кожну людину є своя така півкабінка, щоб люди дотримувалися дистанції", - зазначила тенісистка.

"Щодо проживання, то мені пощастило, у мене окрема кімната зі своїм туалетом. Найголовніше - є кондиціонер, тому що на вулиці 35 градусів, дуже жарко. Знаю, що деяким гравцям не пощастило, тому що вони живуть в апартаментах на три кімнати і на 6 осіб лише один туалет.

Фото: btu.org.ua

Для великих команд це досить складно, тому що стіни картонні і все чути. Високим хлопцям теж не подобається, я думаю, тому що ліжка дуже маленькі й вузькі", - уточнила Еліна.

"Поки що я тут перебуваю тільки другий день. Ще не встигла побачитися ні з ким з українських спортсменів. У кожного свій режим тренувань і підготовки.

Але ми живемо в одній будівлі, тому можемо перетнутися в їдальні або в тренажерному залі. Шкода, що не можна їздити і дивитися, як виступають в інших видах спорту, але вже є як є", - додала 26-річна спортсменка.

"Можу сказати, що тут дуже гаряче. Я не очікувала, що буде так спекотно і така висока вологість. Удень після обіду я спробувала потренуватися, просто щоб звикнути до умов. Я все ще не адаптувалася через зміну часових поясів, але я знаю, що маю кілька днів для підготовки, щоб бути максимально готовою", - зазначила уродженка Одеси.

"Усі в однакових умовах, тож я намагаюся бути готовою до всього. Я рада, що приїхала, і дуже щаслива бути членом української команди. Я в передчутті турніру, сподіваюся, що зможу допомогти Україні взяти медаль", - підсумувала лідерка українського тенісу.

Тенісний олімпійський турнір пройде з 24 липня по 1 серпня.