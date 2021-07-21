У фіналі клуб зі штату Вісконсин обіграв Фінікс.

Фото: EPA/UPG Янніс Адетокумбо з кубком переможців

У шостому матчі фінальної серії НБА "Мілуокі Бакс" обіграли "Фінікс Санс" (105:98) і вдруге у своїй історії стали чемпіонами ліги.

На велику перерву команди пішли за переваги "Санс" на 5 очок, а після третьої чверті матчу рахунок був нічийним. Усе вирішила остання 12-хвилинка.

За переможців блискуче зіграв Янніс Адетокумбо, який набрав 50 очок, зробив 14 підбирань і дві передачі.

Зазначимо, що вперше і востаннє до цього раз "Мілуокі" ставали чемпіонами НБА далекого 1971 року.

Додамо, що команда Майка Буденхольцера зайняла в регулярному чемпіонаті Східної конференції лише третє місце, а крім "Фінікса", в плей-оф пройшли також "Маямі Гіт" (4-0), "Бруклін Нетс" (4-3) і "Атланта Хокс" (4-2).