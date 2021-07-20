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"Динамо" домовилось по трансферу венесуельського форварда

Це підтвердив спортивний директор ДАК.

"Динамо" домовилось по трансферу венесуельського форварда
Ерік Рамірес
Фото: Edmund Örzsik

Спортивний директор словацького ДАК Ян ван Даель підтвердив трансфер 22-річного венесуельського форварда Еріка Раміреса в київське "Динамо", інформує sport.ua.

"Трансфер Раміреса в "Рубін" уже був узгоджений, але з незрозумілих для нас причин усе зірвалося. Ми ведемо переговори з іще одним клубом.

Пропозиція не така гарна, як у "Рубіна", але однаково приваблива. Операція буде закрита протягом цього тижня. Поки що чекаємо на отримання візи в Україну, після чого Рамірес зможе пройти медогляд", - заявив ван Даель.

За інформацією футбольного журналіста Ігоря Бурбаса, трансфер Раміреса обійдеться "Динамо" в 1,75 млн євро.

У сезоні 2020/21 Ерік зіграв 35 матчів у чемпіонаті Словаччини, забив 17 голів і зробив 8 асистів.

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