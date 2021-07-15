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Київське "Динамо" використало фото фанів однойменного московського клубу для реклами своїх абонементів

Фейл дня.

Київське "Динамо" розмістило в Instagram рекламний банер своїх сезонних абонементів з фотографією вболівальників однойменного московського клубу, інформує WBC ультрас "Динамо" у своєму Faceboок, підкріплюючи фото колажем.

Помилку виявили самі вболівальники столичної команди.

"Маємо до керівництва клубу лише одне питання, дизайнера звільнять чи ви остаточно втратили відчуття реальності?" - запитують фани.

Зазначимо, сезон УПЛ 2021/22 стартує вже 23 липня матчем "Львів" - "Маріуполь".

"Динамо" свою зустріч першого туру проведе 11 серпня.

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