Київське "Динамо" розмістило в Instagram рекламний банер своїх сезонних абонементів з фотографією вболівальників однойменного московського клубу, інформує WBC ультрас "Динамо" у своєму Faceboок, підкріплюючи фото колажем.

Помилку виявили самі вболівальники столичної команди.

"Маємо до керівництва клубу лише одне питання, дизайнера звільнять чи ви остаточно втратили відчуття реальності?" - запитують фани.

Зазначимо, сезон УПЛ 2021/22 стартує вже 23 липня матчем "Львів" - "Маріуполь".

"Динамо" свою зустріч першого туру проведе 11 серпня.