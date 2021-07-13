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ФІФА наклала трансферний бан на клуб Української прем'єр-ліги

"Минай" не зможе підсилити склад новими гравцями.

ФІФА наклала трансферний бан на клуб Української прем'єр-ліги
Фото: facebook.com/metalist1925kh

"Минай" після повернення в Українську прем'єр-лігу не зможе реєструвати і заявляти футболістів протягом трьох трансферних вікон, повідомляє Sportarena.com.

Причина в спорі через компенсацію за платіж солідарності 21-річного хорватського захисника Міслава Матича.

За інсайдерською інформацією, Палата спорів ФІФА заборонила закарпатському клубу трансферну діяльність аж до повного виконання клубом своїх зобов'язань.

Матич грав за "Минай" у сезоні-2020/21 і провів 24 матчі в минулому.

Закарпатський клуб повертається в елітний український дивізіон після зняття з чемпіонату донецького "Олімпіка".

Минулого сезону "Минай" зайняв останнє місце в УПЛ і вилетів у Першу лігу.

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