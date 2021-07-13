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Токійський 4-зірковий готель перед Олімпіадою-2020 установив біля ліфтів таблички "Тільки для японців" і "Тільки для іноземців"

Керівництву Akasaka Excel Hotel Tokyu довелося перепрошувати за свої дії.

Адміністрація 4-зіркового готелю Akasaka Excel Hotel Tokyu в центрі Токіо встановила біля ліфтів таблички "Тільки для японців" і "Тільки для іноземців", повідомляє Reuters.

Akasaka Excel Hotel Tokyu і оголошення перед дверима ліфта
Фото: wikipedia.org, twitter.com
Akasaka Excel Hotel Tokyu і оголошення перед дверима ліфта

Це рішення керівництва готелю наразилося на шквал критики в соціальних мережах. Користувачі звинуватили його в неприкритому шовінізмі.

Офіційний представник готелю повідомив, що адміністрація не планувала жодної дискримінації іноземців, лише намагалася відповідати вимогам організаторів Олімпіади-2020, які наполягають на розмежуванні гостей Ігор і звичайних постояльців, щоб уникнути поширення COVID-19.

При цьому заклад попросив пробачення у клієнтів, яких образила така сегрегація в ліфтах.

"Ми розраховували, що наші вказівки будуть зрозумілі, але викликали повне нерозуміння", - повідомив Reuters співробітник Akasaka Excel Hotel Tokyu.

Таблички "Тільки для японців" і "Тільки для іноземців" вже вилучили з ліфтів. Нині керівництво готелю вирішує, які коректні вирази використовувати натомість.

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