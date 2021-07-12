Українка Калініна дебютувала в топ-100 WTA

Сьогодні оновився рейтинг Жіночої тенісної асоціації (WTA).
На нього значно вплинув нещодавній трав'яний мейджор Вімблдон.
Зокрема, топ-10 покинули американка Серена Вільямз і чеська тенісистка Петра Квітова. Лідером світового рейтингу залишається Ешлі Барті. Одразу за нею розташувалася японка Наомі Осака, яка, незважаючи на відсутність на Вімблдоні, зберегла свою позицію.
Поліпшили свої позиції в топ-10 Арина Соболенко (Білорусь), Софія Кенін (США), Б'янка Андреєску (Канада) і Іга Швентек (Польща), а Кароліна Плішкова (Чехія) і Гарбінє Мугуруса (Іспанія) знову в нього увійшли.
Щодо українок, то Еліна Світоліна займає шосте місце. Даяна Ястремська втратила кілька позицій у рейтингу, а Марта Костюк, навпаки, дещо поліпшила свою позицію.
Найбільшого прогресу досягла Ангеліна Калініна, яка потрапила в топ-100.
Рейтинг WTA від 12 липня:
- 1 (1). Ешлі Барті (Австралія) - 9635 очок
- 2 (2). Наомі Осака (Японія) - 7336
- 3 (4). Арина Соболенко (Білорусь) - 6965
- 4 (6). Софія Кенін (США) - 6195
- 5 (7). Б'янка Андреєску (Канада) - 5331
- 6 (5). Еліна Світоліна (Україна) - 5125
- 7 (13). Кароліна Плішкова (Чехія) - 4975
- 8 (9). Іга Швентек (Польща) - 4695
- 9 (3). Сімона Халеп (Румунія) - 4330
- 10 (12). Гарбінє Мугуруса (Іспанія) - 4165
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- 44 (38). Даяна Ястремська (Україна) - 1580
- 67 (70). Марта Костюк (Україна) - 1241
- 95 (125). Ангеліна Калініна (Україна) - 858
- 144 (124). Катаріна Завацька (Україна) - 552
- 154 (157). Катерина Козлова (Україна) - 507
- 163 (168). Леся Цуренко (Україна) - 473
- 205 (203). Дарина Снігур (Україна) - 346
- 214 (228). Катерина Бондаренко (Україна) - 327