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Українка Калініна дебютувала в топ-100 WTA

Жіноча тенісна асоціація оновила рейтинг.

Українка Калініна дебютувала в топ-100 WTA
Ангеліна Калініна
Фото: EPA/UPG

Сьогодні оновився рейтинг Жіночої тенісної асоціації (WTA).

На нього значно вплинув нещодавній трав'яний мейджор Вімблдон.

Зокрема, топ-10 покинули американка Серена Вільямз і чеська тенісистка Петра Квітова. Лідером світового рейтингу залишається Ешлі Барті. Одразу за нею розташувалася японка Наомі Осака, яка, незважаючи на відсутність на Вімблдоні, зберегла свою позицію.

Поліпшили свої позиції в топ-10 Арина Соболенко (Білорусь), Софія Кенін (США), Б'янка Андреєску (Канада) і Іга Швентек (Польща), а Кароліна Плішкова (Чехія) і Гарбінє Мугуруса (Іспанія) знову в нього увійшли.

Щодо українок, то Еліна Світоліна займає шосте місце. Даяна Ястремська втратила кілька позицій у рейтингу, а Марта Костюк, навпаки, дещо поліпшила свою позицію.

Найбільшого прогресу досягла Ангеліна Калініна, яка потрапила в топ-100.

Рейтинг WTA від 12 липня:

  • 1 (1). Ешлі Барті (Австралія) - 9635 очок
  • 2 (2). Наомі Осака (Японія) - 7336
  • 3 (4). Арина Соболенко (Білорусь) - 6965
  • 4 (6). Софія Кенін (США) - 6195
  • 5 (7). Б'янка Андреєску (Канада) - 5331
  • 6 (5). Еліна Світоліна (Україна) - 5125
  • 7 (13). Кароліна Плішкова (Чехія) - 4975
  • 8 (9). Іга Швентек (Польща) - 4695
  • 9 (3). Сімона Халеп (Румунія) - 4330
  • 10 (12). Гарбінє Мугуруса (Іспанія) - 4165

... 

  • 44 (38). Даяна Ястремська (Україна) - 1580
  • 67 (70). Марта Костюк (Україна) - 1241
  • 95 (125). Ангеліна Калініна (Україна) - 858
  • 144 (124). Катаріна Завацька (Україна) - 552
  • 154 (157). Катерина Козлова (Україна) - 507
  • 163 (168). Леся Цуренко (Україна) - 473
  • 205 (203). Дарина Снігур (Україна) - 346
  • 214 (228). Катерина Бондаренко (Україна) - 327
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