Українка Калініна дебютувала в топ-100 WTA

Сьогодні оновився рейтинг Жіночої тенісної асоціації (WTA).

На нього значно вплинув нещодавній трав'яний мейджор Вімблдон.

Зокрема, топ-10 покинули американка Серена Вільямз і чеська тенісистка Петра Квітова. Лідером світового рейтингу залишається Ешлі Барті. Одразу за нею розташувалася японка Наомі Осака, яка, незважаючи на відсутність на Вімблдоні, зберегла свою позицію.

Поліпшили свої позиції в топ-10 Арина Соболенко (Білорусь), Софія Кенін (США), Б'янка Андреєску (Канада) і Іга Швентек (Польща), а Кароліна Плішкова (Чехія) і Гарбінє Мугуруса (Іспанія) знову в нього увійшли.

Щодо українок, то Еліна Світоліна займає шосте місце. Даяна Ястремська втратила кілька позицій у рейтингу, а Марта Костюк, навпаки, дещо поліпшила свою позицію.

Найбільшого прогресу досягла Ангеліна Калініна, яка потрапила в топ-100.

Рейтинг WTA від 12 липня:

1 (1). Ешлі Барті (Австралія) - 9635 очок

2 (2). Наомі Осака (Японія) - 7336

3 (4). Арина Соболенко (Білорусь) - 6965

4 (6). Софія Кенін (США) - 6195

5 (7). Б'янка Андреєску (Канада) - 5331

6 (5). Еліна Світоліна (Україна) - 5125

7 (13). Кароліна Плішкова (Чехія) - 4975

8 (9). Іга Швентек (Польща) - 4695

9 (3). Сімона Халеп (Румунія) - 4330

10 (12). Гарбінє Мугуруса (Іспанія) - 4165

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