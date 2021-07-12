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УЄФА визначив найкращого гравця фіналу Євро-2020

У Бонуччі були гідні конкуренти.

Збірна Італії повторила свій успіх 1968 року, обігравши у фіналі Євро-2020 команду Англії - 1:1 (після пенальті - 3:2).

Найкращим гравцем цього матчу став центральний захисник "Скуадри Адзурри" Леонардо Бонуччі, повідомляє пресслужба УЄФА.

Саме гол 34-річного гравця "Ювентуса" на 67-й хвилині дозволив італійцям зрівняти рахунок у матчі.

А заодно Бонуччі став рекордсменом своєї команди за кількістю матчів на Євро. Для Леонардо поєдинок на "Вемблі" став 18-м на чемпіонатах Європи.

В історії турніру лише троє гравців провели більше матчів: португальці Кріштіану Роналду (25), Пепе і Моутінью (по 19). 18 матчів також є на рахунку німця Бастіана Швайнштайгера.

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