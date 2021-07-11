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Джокович втретє підряд виграв Вімблдон, догнавши Надаля і Федерера за кількістю "Великих шоломів"

Сербський тенісист підтвердив статус найсильнішого у світі.

Фото: EPA/UPG

Серб Новак Джокович став переможцем Вімблдонського турніру, перемігши у неділю італійця Маттео Берреттіні у чотирьох сетах - 6:7 (4-7), 6:4, 6:4, 6:3.

34-річний Джокович виграв Вімблдон втретє підряд, а загалом це його шоста перемога на цьому турнірі.

Завдяки сьогоднішньому тріумфу серб, що вже понад рік займає перше місце в рейтингу ATP, догнав Рафаеля Надаля і Роджера Федерера за кількістю перемог на турнірах "Великого шолому" - всі троє мають по двадцять.

На рахунку Джоковича також дев'ять титулів Відкритого чемпіонату Австралії, три тріумфи на US Open і два на "Ролан-Гаррос".

Для 25-річного Берреттіні, який є 9-ю ракеткою світу, це був дебютний фінал на "мейджорах".

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