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Два клуби УПЛ залишилися без домашнього стадіону за два тижні до старту чемпіонату

Раніше "Рух" і "Львів" не зуміли домовитися про продовження оренди "Арени Львів".

Два клуби УПЛ залишилися без домашнього стадіону за два тижні до старту чемпіонату
Фото: fckarpaty.com

Львівські "Рух" і "Львів" не зможуть проводити домашні матчі Української прем'єр-ліги на стадіоні "Україна". Про це повідомляє Служба стадіонів та безпеки проведення змагань УАФ.

В оновленому списку стадіонів, які розбито на категорії від четвертої (вищої) до першої, стадіон "Україна" перевели з третьої категорії в другу. Це фактично означає, що з львівських клубів на цій арені зможуть проводити поєдинки лише "Карпати" з Другої ліги.

Зазначимо, що матчі УПЛ можна проводити тільки на стадіонах третьої-четвертої категорій.

Раніше "Рух" і "Львів" не зуміли домовитися про продовження оренди "Арени Львів" (четверта категорія). Ця обставина змусила їхнє керівництво до переговорів зі стадіоном "Україна".

Однак тепер представникам елітного дивізіону доведеться повернутися до первісного варіанта або підшукувати щось поза Львовом, наприклад, грати в Тернополі на стадіоні ім. Шухевича.

Нагадаємо, сезон-2021/22 в УПЛ стартує 24 липня. "Рух" проведе матч першого туру в Харкові проти "Металіста 1925", а от "Львів" того дня повинен прийняти "Миколаїв".

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