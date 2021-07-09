Українська прем’єр-ліга зробила офіційну заяву щодо зняття ФК "Олімпік" з турніру

УПЛ отримала лист від донецького клубу про зняття зі змагань.

"Сьогодні, 9 липня, Українська прем’єр-ліга отримала лист від ФК "Олімпік", в якому клуб підтвердив зняття зі Всеукраїнських змагань з футболу серед професійних команд футбольних клубів ОПФКУ "Прем’єр-Ліга" сезону-2021/22", - повідомляє пресслужба організації.

"Відповідно до офіційного листа ФК "Олімпік", УПЛ, діючи відповідно до вимог Статуту з метою забезпечення цілісності та безперервності змагань, ініціює проведення Загальних зборів учасників УПЛ з наміром виключення ФК "Олімпік" з числа учасників УПЛ та визначення і прийняття нового учасника", - наголошено в заяві.