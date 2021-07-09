В порту Дубая пролунав потужний вибух
В порту Дубая пролунав потужний вибух
Де, як і чим можна вакцинуватися прямо зараз
Де, як і чим можна вакцинуватися прямо зараз
Нардеп Юрченко потрапив у ДТП у Львові
Нардеп Юрченко потрапив у ДТП у Львові
Тренер збірної Данії прокоментував вирішальне пенальті в матчі з англійцями
Тренер збірної Данії прокоментував вирішальне пенальті в матчі з англійцями
У Вінниці викрили найбільшу в історії України підпільну майнінгову ферму
У Вінниці викрили найбільшу в історії України підпільну майнінгову ферму
Надування бульбашки чи надування щік: чому ростуть ціни на житло
Надування бульбашки чи надування щік: чому ростуть ціни на житло
"Нову пошту" оштрафували на 325 млн гривень за пошкоджену посилку і обрахованого клієнта
"Нову пошту" оштрафували на 325 млн гривень за пошкоджену посилку і обрахованого клієнта
Київрада вирішила демонтувати пам'ятник дружби Києва та Москви
Київрада вирішила демонтувати пам'ятник дружби Києва та Москви
Ще один гравець збірної України віддав преміальні за Євро-2020 на благодійність
Ще один гравець збірної України віддав преміальні за Євро-2020 на благодійність
ГоловнаСпорт

Паризька поліція затримала зірку НБА за зберігання марихуани

Джеймс Гарден приїхав до Франції у відпустку.

Фото: tmz.com

Паризька поліція затримала захисника "Брукліна Нетс" Джеймса Гардена, повідомляє TMZ.

За інформацією джерела, 31-річний американець приїхав до Франції у відпустку, зокрема на Тиждень моди. Так, Гарден відвідав показ Balenciaga в компанії репера-дизайнера Каньє Веста, репера Lil Baby і пілота "Мерседеса" Льюїса Гемілтона.

Баскетболіста затримали з Lil Baby, в машині якого виявили 20 грамів марихуани.

За словами очевидців, на авеню Монтень правоохоронці зупинили автомобіль для перевірки і відчули запах марихуани. Обидва підозрювані зараз перебувають у відділку.

На відео в соціальних мережах можна почути, як суперзірка Brooklyn Nets каже, що не розуміє, що відбувається, коли поліцейські починають його обшукувати.

Минулого сезоні Гарден зіграв у 36 матчах, набираючи в середньому по 24,6 очка. "Бруклін" вилетів у другому колі плей-оф НБА, поступившись "Мілуокі" (3-4 в серії).

Джеймс Гарден
Фото: EPA/UPG
Джеймс Гарден

Нагадаємо, 2018 року Гардена визнали найціннішим гравцем НБА. Його 6 разів включали в збірну всіх зірок НБА.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також