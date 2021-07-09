Джеймс Гарден приїхав до Франції у відпустку.

Фото: tmz.com

Паризька поліція затримала захисника "Брукліна Нетс" Джеймса Гардена, повідомляє TMZ.

За інформацією джерела, 31-річний американець приїхав до Франції у відпустку, зокрема на Тиждень моди. Так, Гарден відвідав показ Balenciaga в компанії репера-дизайнера Каньє Веста, репера Lil Baby і пілота "Мерседеса" Льюїса Гемілтона.

Баскетболіста затримали з Lil Baby, в машині якого виявили 20 грамів марихуани.

За словами очевидців, на авеню Монтень правоохоронці зупинили автомобіль для перевірки і відчули запах марихуани. Обидва підозрювані зараз перебувають у відділку.

На відео в соціальних мережах можна почути, як суперзірка Brooklyn Nets каже, що не розуміє, що відбувається, коли поліцейські починають його обшукувати.

Bravo à la police française 🤦🏾‍♂️ des incompétents… même pas capable de reconnaître James HARDEN pic.twitter.com/YLAeBFdaXk — cateregardeap (@TiSoldier971) July 8, 2021

Минулого сезоні Гарден зіграв у 36 матчах, набираючи в середньому по 24,6 очка. "Бруклін" вилетів у другому колі плей-оф НБА, поступившись "Мілуокі" (3-4 в серії).

Фото: EPA/UPG Джеймс Гарден

Нагадаємо, 2018 року Гардена визнали найціннішим гравцем НБА. Його 6 разів включали в збірну всіх зірок НБА.