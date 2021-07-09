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Ястремська здобула перемогу в першому матчі після закриття допінгової справи

Стартовий матч на турнірі в Гамбурзі видався непростим для Даяни.

Ястремська здобула перемогу в першому матчі після закриття допінгової справи
Даяна Ястремська
Фото: WTA

Друга ракетка України Даяна Ястремська (№38 WTA) вдало стартувала на турнірі Hamburg European Open, WTA 250.

У другому колі турніру 21-річна українка в протистоянні з полькою Магдаленою Фрехен (№145 WTA) мала певні проблеми в першому сеті, вигравши його на тайбрейку - 7:6 (7-5).

Однак у другій партії позначилася перевага Даяни в майстерності - 6:1.

Матч тривав 1 годину, 47 хвилин.

У третьому раунді турніру українка, посіяна під першим номером, зустрінеться з італійкою Сарою Еррані.

Призовий фонд турніру в Гамбурзі становить € 189 708. Фінальний матч відбудеться 11 липня.

Зазначимо, цей поєдинок став першим для Ястремської в турі після закриття допінгової справи.

Додамо, що Даяна має намір узяти участь в Олімпіаді-2020 у Токіо.

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