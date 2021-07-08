Стерлінг відповів на питання про скандальне пенальті в матчі Англія - Данія

Рахім упевнений, що був контакт.

Фото: EPA/UPG Рахім Стерлінг

Напередодні збірна Англія вперше у своїй історії вийшла у фінал Євро, обігравши на "Вемблі" Данію - 2:1.

Переможний гол англійці забили в екстратаймі з пенальті, призначеного нідерландським рефері Данні Маккелі за фол на Рахімові Стерлінгу.

Епізод викликав неоднозначну реакцію футбольної громадськості. Зазначимо, навіть система VAR не змогла переконати в правильності призначення пенальті.

Після зустрічі прокоментував контроверсійний епізод і сам Рахім.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

"Я увійшов у штрафний, і він зачепив мою праву ногу. М'яч у сітці, але насправді це має значення", - цитує Стерлінга BBC Sport.

Нагадаємо, у фінальному матчі суперником "Трьох левів" буде збірна Італії.

Поєдинок пройде 11 липня на "Вемблі".