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НОК затвердив склад збірної України на Олімпіаду-2020 в Токіо

Олімпіада стартує вже через 16 днів.

НОК затвердив склад збірної України на Олімпіаду-2020 в Токіо
Фото: НОК

Визначився підсумковий склад олімпійської збірної України, повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету.

У заявку увійшли 158 олімпійців в 25 видах спорту з 30-ти дисциплінах.

Наші спортсмени виступатимуть у бадмінтоні, боксі, боротьби вільної (і жіночої) греко-римської, важкої атлетики, велоспорту (шосе, трек, маунтінбайк), веслування академічне, веслування на байдарках і каное (гребному слаломі), гімнастики спортивної, гімнастики художньої, дзюдо, карате, кінному спорті, легкій атлетиці, плаванні, плаванні артистичному, стрільбі з лука, стрільби кульової, стрибках у воду, стрибках на батуті, сучасному п'ятиборстві, тенісі, тенісі настільному, тріатлоні і фехтуванні.

Варто відзначити, що в списку відсутній олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв.

Разом з тим, друга ракетка України Даяна Ястремська (№38 WTA), яка виправдана у справі про можливе використання допінгу, в Токіо все ж поїде.

Нагадаємо, XXXII Олімпіада стартує 23 липня і триватиме до 8 серпня

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