Зеленський запропонував Литві спільно провести Євробаскет

Україна мала приймати чемпіонат у 2015 році, але втратила його через війну.

Президент Володимир Зеленський запропонував Литві спільно провести один з наступних чемпіонатів Європи з баскетболу.

"Відомо, що баскетбол у Литві є другою релігією і справді національним видом спорту. І, попри тотальну любов українців до футболу, баскетбол також дуже популярний у нашій державі. Тож я хочу запропонувати ідею спільної організації Україною й Литвою одного з наступних чемпіонатів Європи з баскетболу", - сказав президент на відкритті четвертої Конференції з питань реформ в Україні, що проходить у Вільнюсі.

Україна мала право на проведення Євробаскету в 2015 році, ігри збирались проводити у Києві, Дніпропетровську (зараз - Дніпро), Донецьку, Харкові, Львові та Одесі.

Через російську агресію і відсутність державного фінансування будівництво спортивних багатофункціональних арен припинили, тому чемпіонат у України забрали. У підсумку ігри приймали Хорватія, Франція, Німеччина і Латвія.

"Тому ідея спільного проведення баскетбольного турніру – не лише про реалізацію масштабного проекту в цій сфері. Я переконаний, що для українців та литовців така ініціатива стане доброю нагодою об’єднати зусилля й довести, що ми здатні проводити великі події реально світового масштабу", - сказав Зеленський у Литві.

Нагадаємо, що наступний Євробаскет відбудеться у вересні 2022 року в Чехії, Грузії, Німеччині та Італії.

Збірна України кваліфікувалася на чемпіонат ще минулого року.