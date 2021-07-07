Зеленський: хотілося б отримати вичерпний список реформ, які потрібні для інтеграції з НАТО

Президент Володимир Зеленський заявив, що хотів би отримати вичерпний список реформ, які потрібні для інтеграції з НАТО.

Про це він сказав під час 4-ї Міжнародної конференції з питань реформ в Україні, яка проходить у Вільнюсі, пише "Інтерфакс-Україна".

"Згоден, що ключ до позитивного рішення наших євроатлантичних прагнень - це, перш за все, успіх наших реформ. І ми будемо і надалі робити все, щоб прискорити темп реформ, в тому числі в рамках виконання річних національних програм під егідою комісії Україна - НАТО. Але вже сьогодні ми б хотіли отримати вичерпний перелік реформ, виконання яких дозволить перейти до наступного етапу нашої інтеграції з альянсом", - сказав Зеленський.

Пізніше на пресконференції з президентом Литви Гітанасом Науседою Зеленський підкреслив, що Україна вже зараз проводить більше реформ, ніж більшість держав світу.

"Якщо ми говоримо відверто про терміни, про клімат, про війну, про те, в якій ситуації Україна проводить реформи, то я вважаю, що ми найшвидші сьогодні в Європі. Ми дуже швидкі, ми мінімально бюрократичні, ми розуміємо, яка ціна цього часу для нас, тому що час у нас вимірюється людьми", - сказав президент.

Нагадаємо, що влада України неодноразово заявляла, що деякі країни НАТО використовують питання реформ як виправдання для приховування власного небажання дратувати Росію.

На минулому тижні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що Україна з 2008 року достатньо змінилася, щоб отримати від НАТО новий етап у євроатлантичній інтеграції, але окремі країни продовжують вимагати якихось реформ. На думку міністра, це просто відмовки.