Український політичний ТікТок: “Велике будівництво”, Зеленський, хейт Порошенка та “жосткий” Тєрєхов

Журналіст LB.ua сумлінно два тижні користувався ТікТоком та аналізував виключно український політичний контент. Які політичні меседжі закладають українські політики у соцмережі? Чому Зеленський у ТікТок – кращий президент, а Тєрехов порядки у Харкові? Як у ТікТок йде боротьба з проросійською пропагандою та хто найбільший політичний ТікТок блогер України?

Спеціалісти з медіаконтенту говорять, що за один-два тижні на основі ваших вподобань, хештегів та підписок соцмережа повністю підлаштовується під вас і буде генерувати той контент, який вам цікавий.

Слідом за відносно дорослою аудиторію прийшли і політики. Політичний контент у ТікТоку – це не звіти про роботу чи привітання з усіма можливими святами, як у Facebook. Це короткі відео, замасковані, а іноді і не замасковані під розважальний контент.

Змінюється й аудиторія соцмережі. Якщо першими в TikTok пішли дівчата віком від 13 років, то зараз аудиторія дорослішає. За словами голови комітету з питань інтернет-реклами Інтернет-асоціації України Івана Куриченка, зараз у ТікТок 60% користувачів складає молодь віком від 18 до 35 років, а контент стає більш серйозним та якіснішим.

ТікТок – соціальна мережа китайського походження, яка розвивається найбільшими темпами у світі. Зараз її користувачами є близько двох мільярдів жителів планети. Українці теж стали фанатами коротких – до 3 хвилин, в середньому 15-ти секундних відео: за даними HypeAuditor , Україна входить до топ-25 країн світу за кількістю фоловерів. За даними «Kantar Україна» , влітку минулого 2020 року в нас було 1,23 мільйони мобільних користувачів застосунку TikTok. У січні 2021 Інтернет асоціація України заявила про 5 мільйонів користувачів соцмережі в Україні, а от агенція Wideworks (офіційний партнер TikTok в Україні, – LB.ua ) нарахувала 3,2–3,4 мільйонів користувачів та приріст у 700-900 тисяч за рік.

Як працює ТікТок

ТікТок з'явився у 2016 році в Пекіні, додаток розроблений компанією ByteDance. Як і багато чого у Піднебесній, ТікТок має іншу власну назву – «Доуінь». З 2018 року соцмережа вийшла за межі Китаю і стала ТікТок.

Соцмережа дуже швидко стала мегапопулярною і зараз налічує біля двох мільярдів користувачів у всьому світі.

Увесь контент у TikTok – короткі вертикальні відеоролики довжиною від 15 секунд до трьох хвилин, зняті під накладену музику, звуки чи просто у розмовному форматі, їх називають «тіктоками». Жанри – від персональних блогів або танцювальних роликів до гумористичних скетчів, лайфхаків, навчального та політичного відео.

Поріг входження у ТікТок – мінімальний, для того, щоб дивитись відео не потрібно навіть реєструватись. Пошук контенту відбувається за музикою, ефектами, ключовими словами та тегами. Також у ТікТок є рекомендації. Принцип роботи рекомендацій TікToк полягає в тому, що користувачу не потрібно шукати відео – алгоритм сам підбирає відповідний контент на основі того, що юзер дивився, лайкав і коментував раніше.

Головна відмінність алгоритму TікToк від усіх інших – орієнтація на контент, а не на підписки на окремих блогерів. Соцмережа ділить користувачів на так звані «кластери» та надає кожному кластеру схожий контент. Тому відео невідомих користувачів часто потрапляє у тренди.

Незважаючи на свою показну наївність ТікТок, дуже потужна кібер-зброя Китаю. У США соцмережу неодноразово звинувачували у шпигуванні за користувачами та незаконному зборі даних.

У травні 2020 хакер на прізвисько bangorlol розшифрував код ТікТоку. Виявилось, що соцмережа відправляє до Китаю дані після 1-3 кліків у додатку смартфону. Програма краде все: паролі, особисте листування, замітки, інформацію про грошові перекази, фотографії та відеофайли.

Також код програми має захист від злому. Якщо програма бачить, що почанається її злам, вона “залягає на дно” і зупиняє збір ваших даних.

З листопада 2019 року суд штату Каліфорнія розглядає колективний позов проти ТікТок.

Ще у ТікТок існує цензура. За даними видання The Guardian, алгоритм соцмережі блокує розповсюдження роликів з критикою китайської влади, інформацію про події на площі Тяньаньмень чи геноцид червоних кхмерів у Камбоджі. Також обмежує відео про релігійні конфлікти та сепаратизм, зокрема у Тибеті. Також сервіс має стоп-лист з 20 національних лідерів. Серед них голова КНР Сі Цзіньпін, екс-президент Дональд Трамп, російський диктатор Володимир Путін та всі лідери Північної Кореї.

В Індії соцмережу офіційно вже заборонили. За часів президентства Трампа заборонити ТікТок хотіли і в США. У лютому 2021 року на сайті Президента України була розміщена петиція з проханням заборонити соцмережу, але вона набрала трохи більше трьох тисяч підписів.

Зеленський – найкращий президент

Політичний ТікТок в Україні перебуває у стадії зародження. Журналіст LB.ua проаналізував понад 200 акаунтів, які мають понад 1000 і більше підписників.

Найбільшою зіркою українського політичного ТікТоку можна з легкістю назвати Володимира Зеленського. Відео з хештегом «зеленський» має понад 950 мільйонів переглядів, «владимирзеленский» – 127 мільйонів, «Зеленськийпрезидент» – майже 78 мільйонів, «зеленскийлучший» – 34 мільйони. Хештег із «зеленськийлох» – 1,5 мільйони переглядів.

Офіційного каналу президента у ТікТоку немає, але є десятки каналів, які відверто піарять Зеленського. Ми нарахували 20, але їх може бути і набагато більше. Найбільший _zelenskiy95_ – 210 тисяч підписників. Ще є zelenskiy.official, zelen_95, sluga_narodu_ua, zelenskiy_wonderful, zelenskiy_love та інші. Зміст контенту передає напис статус однієї з таких сторінок під назвою ze_happy: «Мотивирующее видео о Владимире Зеленском».

На відео в основному Зеленський виконує обіцянки, героїчно бореться з олігархами, відчитує міністрів, відміняє перерву у Раді, щоб депутати працювали, будує дороги, критикує Порошенка (це м'яко сказано, – LB.ua). Також на цих каналах, вирізки з різних політичних ток-шоу, де про нього говорять схвальні відгуки – відомі політики, журналісти та державні діячі. В основному це Саакашвілі, доктор Комаровський та звичайно Дмитро Гордон.

Є ролики в яких пояснюється, для чого санкції РНБО і що наприклад, зробив Зеленський за травень зі звітом по днях.

Ще одним направленням для піару президента та партії «Слуга Народу» є різноманітні політичні канали. Там поширюються як серйозний так і розважальний політичний контент. Наприклад @kwartaltv. Він себе позиціонує, як головний політичний ТікТок України та розповість про «Треш на укрTV». На подібних каналах в основному схвальні відоси про дії влади та критика «Голосу» та «Європейської Солідарності». Наприклад, на одному відео нардепака Ірина Верещук вправно відповідає на питання журналіста про Конституцію України з підписом на відео «Ирина, первый нардеп, кто шарит за Конституцию», або голова фракції «Слуга Народу» в парламенті Давід Арахамія радить журналістам публікувати поіменне голосування за «антиолігархічний закон».

З іншого боку показують фрагмент політшоу на «1+1» з картонною копією Ірини Геращенко з надписом «Плюсы затролили Геру», або як Зеленський йшов через всю Верховну Раду говорити з нардепом Олексієм Гончаренко.

Також у політичному Тік Ток дуже активно піарять політичні проєкти Володимира Зеленського. Відео з хештегом «Велике будівництво» має вже 1,5 мільйона переглядів. Тут є кілька нюансів. Є наприклад, офіційні відео, де президент перевірив дорогу Київ-Кривий Ріг з підписом «тільки він думає про країну», а є різні блогери, які роблять відео з якісними дорогами.

Як наприклад, myroslav1808 він водій фури, возить щебень на ремонт доріг і про це знімає, або basiukserg, який радіє, як круто, що на його Рівненщині є нова дорога.

Хейт Порошенка

Ролики з тегом «Порошенко» подивились у Тік Ток майже 127 мільйонів разів. Переважно це контент негативний. Хоча тег «Порошенкотоп» має 1,8 мільйонів переглядів. Ще є «порошенкозрадник» – 560 тисяч переглядів.

В основному, як і було сказано вище більшість ТікТок каналів направлені на критику, а іноді на відвертий хейт п’ятого президента. Це такі канали як @politics_ua чи @polithub, де є вирізки відео з останнього розслідування Bigus.info про трубу Медведчука, або слова Гордона, про те, що через Порошенка він «втратив віру у людяність». Є відверто образливі. Наприклад канал @antiporoh, майже всі відео на цьому каналі містять натяк на те, що Порошенко – п’яниця.

Для слова хейт Петра Порошенка відбувається не лише на канал, де підтримують Зеленського, а ще й на каналах з відверто проросійським контентом.

Але проти Порошенка у Тік Ток не тільки хейт, але й позитив, але в основному – це окремі блогери і, звичайно, народний депутат від «Європейської Солідарності» Олексій Гончаренко.

Існує хейт і проти Володимира Зеленського. Це в основному канали з проросійським контентом. Для прикладу – це канали @irinaslabodspitska. Тут лише критика Зеленського ну і статус «Я люблю тебя Россия». Також критикує блогер каналу @shteiman_theory. Він критикує, як Зеленського так і проукраїнську політику та особисто нардепа Миколу Тищенка.

Але критикують Зеленського і на роукраїнських Тік Ток блогах, зокрема sicheslavska чи націоанльно-патріотичні на кшталт @ukrop_ua79, @trazy_ukraine чи @ukr790. На цих канал завжди є відео з Петром Порошенко у військовій формі та написом на кшталт «Порох сила».

Народні депутати та місцева влада

Тепер переходимо до офіційних ТікТок акаунтів українських політиків та політичних сил. Їх умовно можна поділити на дві категорії, ті що створювались під вибори і ті, що функціонують після виборів або створені, для того, щоб вести на постійній основі.

Почнемо з народного депутат з найбільшою кількістю підписників у ТікТок «слуги» Олександра Куницького. У нього в ТікТок майже 360 тисяч фоловерів, та 1,5 мільйона лайків. До слова, в профілі написано, що це акаунт є його фан-клубом. В основному там відео як Куницький нахабно говорить з поліцією та інколи про діяльність народного депутата.

На відміну від Куницького, ТікТок нардепа від «ЄС» Олексія Гончаренка – офіційний. Там у нього 101 тисяч підписників та 950 тисяч лайків.

В принципі у ТікТок він робить все те саме, що на політичних шоу на ТВ та своєму телеграм-каналі. В антуражі Верховної Ради він розповідає про те, як потрапити у Раду, чи можна заходити в гуртожиток після 23:00 та питає у Петра Олексійовича, як стати президентом. До речі у цьому відео Гончаренко називає Порошенко вже «сьомим Президентом України». Ну і викладає ролики з програми «Гончаренко рулить», де він бере інтерв’ю переважно в колег по партії.

Має ТікТок і колега Гончаренка по партії Софія Федина. Там вона співає, критикує Зе-команду та Росію.

@sofiyafedyna Кремлеботівська атака на конференцію "Стратегія Тріо 2030". Гади вже пробираються у наші розмови, окрім злісних коментарів у ТікТок. ♬ оригінальний звук - Sofiya Fedyna FAN ACCOUNT💙💛

Серед народних депутатів також ТікТок є у Іллі Киви та Дмитра Дубінського. Статус у Дубінського – «Жгу, жгал и буду жгать», а у Киви – «Моя сила в моей вере».

Дубінський записує свої дубінізми та звичайно критикує «Слуг Народу» та Зеленського. Ну а Кива сидить у спортзалі та у радянській шапці посилає декомунізацію «на ***». Такі вони, сучасні українські науковці.

ТікТок є у Романа Лозинського з «Голосу», де він розповідає про роботу депутата та про проблеми у фракції.

Дуже дивний контент у «Слуг Народу» Олексія Леонова та Ірини Борзової. Леонов в одному відео піарить «Велике будівництво», в іншому – критикує прем’єр-міністра, а у третьому – курить кальян та стрибає на скло. У Ірини Борзової всього 34 підписники та в основному сімейні відео. На одному з них вона разом з чоловіком, до слова головою Вінницької ОДА Сергієм Борзовим, співають під російського репера OG Buda.

Понад 140 тисяч підписників у Сергія Притули. Його відео в основному про політику, членство в НАТО, реформу поліції. Вишенька на торті його ТікТоку – відповідь на ТікТок «слуги» Ірини Верещук, яка зробила ТікТок про ТікТок Кличка. Заплутались? На це краще подивитись.

@serhiyprytula А у вас була така ж реакція як у мене? Чи ще гірше?) Пишіть у коментах 😉 ♬ оригінальний звук - Сергій Притула

У самої Ірини Верещук акаунт ТікТок о створювали під місцеві вибори 2020 року, коли вона балотувалась у мери Києва. Тоді вона і відбивалась від хейтерів зеленою парасолькою і дивно допомагала працівникам штабу, танцювала з Гордоном та записала відео, про ТікТок Віталія Клика, з цитатою «Ех Віталику, як ви збираєтесь вести за собою місто, якщо ТікТок вести не можете». Останнє відео Верещук записала якраз після виборів.

ТікТок Віталія Кличка був одним з перших політичних в Україні. У своїх роликах мер Києва годує бегемота кавуном, не може відкрити кран з водою у рукавицях, клацанням пальців запалює вогні на Шулявському мосту. Після переобрання мером столиці Кличко активно свій ТікТок не веде.

Є ТікТок і в очільника Дніпра Бориса Філатова та виконувача обов'язків мера Харкова Ігоря Тєрєхова. Останній намагається бути «новим Кернесом»: викладає відео про те, як забезпечив майбутньою роботою десятирічного хлопчика, відновив «Металіст», переглянув ескізи пам'ятника Кернесу і привіз до Харкова «благодатний вогонь».

ТікТок є у партій Шарія, Олега Ляшка, молодіжного осередку ОПЗЖ, «Демократичної сокири» Харкова, молодіжки «Європейської Солідарності».

ЗМІ, журналісти та блогери

ТікТок завели деякі українські центральні та регіональні ЗМІ та деякі відомі журналісти. За майже рік ТікТок подарував і нових блогерів. Окремо існує канал, де збирають історію політичної реклами @elections.uа, або політичні меми @perli_politiki.

Офіційні сторінки у ТікТок має лише кілька великих українських ЗМІ. Новинна програма «ТСН» має 22,5 тисячі підписників. Безпосередньо «1+1» має майже 150 тисяч фоловерів. Постять все підряд – від бійки у Верховній Раді до чемпіонату з копання могил у Росії та Надії Дорофєєвої у метро. Але все це мало стосується політики.

А от у ТікТоку @hromadske майже 30 тисяч підписників та майже 1,5 лайків. Там розповідають по центри вакцинації, «Північний потік-2», питають у людей про вступ до НАТО та легалізацію одностатевих шлюбів.

На дві тисячі підписників менше у проросійської «Старана.ua», де постять цитати Путіна, Кіркорова та навіть Шойгу.

ТікТок є у «Скрипін.ua», «Ісландії» та «Стопкору».

Цікавий ТікТок з 15 тисячею підписників у «Правда тут Львів» та маріупольського телеканалу «МТВ», хоч і на останньому можна зустріти цитати народного депутата та православного олігарха Вадима Новінського, але їх ТікТок, як і видання «Бабель» в основному про будні роботи журналістів.

Серед відомих журналістів зіркою ТікТоку безперечно є Дмитро Гордон. Він мабуть головний мем всього українського ТікТоку. Відео з хештегом «гордон» подивились майже 612 мільйонів разів, «дмитро гордон» 111 мільйонів. На каналі у нього 275 тисяч підписників та 3,6 мільйонів лайків. Контент на його каналі – це вирізки з інтерв'ю, які бере він і які беруть у нього. Гордон також хвалить Зеленського та критикує Порошенка.

У дружини Дмитра Гордона Олесі Бацман 15 тисяч підписників, її контент дуже схожий на контент чоловіка. Вирізки зі своїх інтерв'ю викладає у ТікТок і журналіст «Української Правди» Роман Кравець. Серед них виділяється частина інтерв'ю з Володимиром Зеленським, про те скільки той заробляє з підписом у відео «Зеленський – доларовий мільйонер?» з майже пів мільйонами переглядів. Нарізки з політичних шоу на каналі «Україна 24» складає контент журналістки Наталії Влащенко.

Нова соцмережа подарувала і нових політичних блогерів, їх можливо, ще не так багато, але вони вже є. Вони відрізняються тим, що не викладають фрагменти відео з різних то- шоу чи виступив політиків, вони самі говорять свої думки та роблять власний аналіз. Це як чоловіки середнього віку, так і молоді дівчата 16-25 років.

Для прикладу канал @prezedent_tv, веде його Олесандр Полонський. На цьому каналі можна побачити відео протестів, патріотичних маршів, критику Росії та реакцію на ті чи інші політичні події в країні. Анастасія Зенкова має майже 20 тисяч підписників на каналі @blonde_in_politik, де розповідає про топ українських новин.

Одним з центральних трендів українського ТікТоку – це патріотична тематика про Крим, Донбас, російську агресію й українську мову. Відео з тегом «кримукраїна» подивилось 15 мільйонів разів, «донбасукраїна» – 23 мільйони разів, «зсу» – 250 мільйонів разів, «українськамова» – 125 мільйонів разів.

Втім за масовістю і кількістю український контент відчутно програє російському. Зокрема, відео з тегами «днр» та «лнр» мають разом майже мільярд переглядів, велика кількість переглядів у таких пропагандистських тегів, як «крымнаш» чи «донбасросія».

Серед тих хто просуває патріотичний контент можна виділити блогера Данила Гайдамаха з ніком @chornobrovyj та elmiramaybe, яка проживає в окупованому Севастополі та записує відео про український Крим.

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Як бачимо, політичний ТікТок в Україні тільки зароджується, але вже точно можна сказати, що найкраще його освоїли піарники Володимира Зеленського. А 15 секундний формат – те, що треба для покоління Z.