Голова Євроради наголосив Зеленському на важливості реформ в Україні

Голова Європейської Ради Шарль Мішель наголосив, що ЄС надає великого значення своїм відносинам із Україною, а підтримка суверенітету і територіальної цілісності України - непохитна.

Про це він написав у своєму Twitter за результатами зустрічі із Зеленським у Вільнюсі.

"Підтримка суверенітету і територіальної цілісності України непохитна. Президент України Володимир Зеленський, реформи, що проводяться у вашій країні, дуже важливі. Нас об'єднують наші демократичні цінності. ЄС надає великого значення своїм відносинам із Україною", - зазначив Мішель.

The support to Ukraine’s sovereignty and territorial integrity is unwavering.



To President @ZelenskyyUa

the reforms your country are pursuing are essential.



We are united by our democratic values.



The EU attaches utmost importance to its relations with Ukraine 🇺🇦 pic.twitter.com/A4RZ4LKN9T — Charles Michel (@eucopresident) July 6, 2021

Нагадаємо, Зеленський перебуває із візитом у Литві. Сьогодні він узяв участь в урочистостях з нагоди Дня державності.

Президент України також візьме участь у 4-й міжнародній конференції з питань реформ в Україні, яка відбудеться у Вільнюсі.