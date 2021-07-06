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Голова Євроради наголосив Зеленському на важливості реформ в Україні

Президент України провів зустріч із Шарлем Мішелєм у Литві.

Голова Євроради наголосив Зеленському на важливості реформ в Україні
Шарль Мішель і Володимир Зеленський
Фото: twitter.com/eucopresident

Голова Європейської Ради Шарль Мішель наголосив, що ЄС надає великого значення своїм відносинам із Україною, а підтримка суверенітету і територіальної цілісності України - непохитна.

Про це він написав у своєму Twitter за результатами зустрічі із Зеленським у Вільнюсі.

"Підтримка суверенітету і територіальної цілісності України непохитна. Президент України Володимир Зеленський, реформи, що проводяться у вашій країні, дуже важливі. Нас об'єднують наші демократичні цінності. ЄС надає великого значення своїм відносинам із Україною", - зазначив Мішель.

Нагадаємо, Зеленський перебуває із візитом у Литві. Сьогодні він узяв участь в урочистостях з нагоди Дня державності.

Президент України також візьме участь у 4-й міжнародній конференції з питань реформ в Україні, яка відбудеться у Вільнюсі.

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