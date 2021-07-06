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Ар'єв: від судді у справах Павловського та Шанди вимагають "жорстких рішень"

Генпрокуратура вимагає 440 мільйонів гривень застави.

Ар'єв: від судді у справах Павловського та Шанди вимагають "жорстких рішень"
Фото: facebook.com/PrismUA

Від судді Печерського районного суду, що розглядає запобіжний захід для колишнього заступника міністра оборони Ігоря Павловського та голови правління заводу "Кузня на Рибальському" Валерію Шандрі у справі про постачання військової техніки низької якості, вимагають "жорстких рішень". Про це у фейсбуці написав народний депутат від партії "Європейська солідарність" Володимир Ар'єв.

"За моєю інформацією, судді Соколову (суддя Печерського районного суду Києва Олексій Соколов - ред.) подзвонив близький до Портнова заступник керівника офісу президента Смірнов і вимагав від імені Зеленського жорстких рішень у запобіжних заходах стосовно генерала Павловського і Шандри. Генпрокуратура вимагає посадити бойового генерала і посадовця МО за грати із заставою 440 мільйонів (!!!) гривень. Цікаво, що та сама прокуратура вимагала у справі держзради Медведчука заставу у 300 мільйонів, а закінчилося лише домашнім арештом підозрюваного у держзраді!" - зазначив Ар'єв.

Він також нагадав, що у 2017 році саме суддя Соколов виніс рішення у його справі на користь Віктора Медведчука.

"Вишенька на торті: коли Медведчук у 2017 розпочав проти мене судовий процес, то він подавав позов і забирав його з Печерського суду доти, доки система не визначила суддею саме Соколова. І, звісно, Соколов максимально швидко ухвалив рішення на користь Медведчука. Коментарі зайві", - зазначив нардеп.

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