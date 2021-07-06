Тимошенко: якщо у людей відбиратимуть землю, ми будемо включатися

Найближчим часом «Батьківщина» відкриє всеукраїнську партійну гарячу телефонну лінію, яка буде збирати повідомлення про незаконні захоплення землі і реагувати на кожен випадок. Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» заявила Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко.

«Красиві розповіді про «ринок землі» нічого спільного з реальністю не мають. Тому ми вирішили, що будемо в ручному режимі реагувати на випадки захоплень паїв українців. До кінця цього тижня ми готуємо обладнання, щоб відкрити партійну гарячу лінію, на яку будемо з усієї країни приймати дзвінки. Якщо у людей будуть відбирати землю, ми будемо негайно включатися і допомагати людям її повертати», – повідомила Юлія Тимошенко.

За її словами, «Батьківщина» також боротиметься за проведення всеукраїнського референдуму щодо землі та визнання пакету «земельних» законів неконституційним у Конституційному суді. До того ж, наголосила вона, результати останнього соціологічного дослідження Київського міжнародного інституту соціології підтверджують, що на «земельному» референдумі люди проголосують проти продажу землі.

«Свіжа соціологія від КМІСу показує, що 84,1% проти продажу землі іноземцям, а з 1 липня іноземні банки можуть володіти українською сільськогосподарською землею. На «земельному» референдумі серед тих, хто визначився і прийде на нього, понад 70% будуть голосувати проти продажу. Ви уявляєте, яка масштабна воля народу? Чому ж до людей не захотіли дослухатися? Тому що керівництво держави боїться цей результат побачити», – переконана лідер «Батьківщини».

На її думку, те, що люди зараз не продають масово свої паї, – це позитивний сигнал.

«Ми встигнемо добитися проведення референдуму та слухань Конституційного суду. Ми все встигнемо зробити, якщо тільки люди зараз зроблять паузу і не будуть продавати землю», – зауважила Юлія Тимошенко.

Також вона звернула увагу на закритість інформації щодо продажу землі – попри проголошену владою диджиталізацію, не створено інформаційного майданчика, на якому можна було б ознайомитися з операціями щодо землі, та пообіцяла найближчими днями направити запит, щоб цю інформацію зробити публічною.