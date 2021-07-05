Засідання комісії Україна-НАТО відбудеться за участю віцепрем’єра Резнікова

Цього тижня відбудеться засідання комісії Україна-НАТО. Про це повідомив в. о. голови місії України при НАТО Георгій Толкачов, передає Інтерфакс-Україна.

"У нас за два дні буде засідання комісії Україна-НАТО за участю віцепрем'єр-міністра Олексія Резнікова, який, як член Тристоронньої контактної групи, Ради національної безпеки і оборони, віце-прем'єр-міністр, детально доноситиме правдиву інформацію до держав-членів стосовно того, що відбувається в окремих регіонах тимчасово окупованих територій", - сказав він на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Міжнародна політика" в Києві в понеділок.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що проєкти ЄС і НАТО не будуть завершеними без України. Як зазначив глава держави, український народ і держава зробили вже зробили достатньо, щоб отримати від партнерів чіткі підтвердження того коли, як Україна буде членом Європейського Союзу та членом Альянсу.