Україні залишилося недовго чекати отримання ПДЧ в НАТО, - депутат від партії Макрона Персон

Україні залишилося недовго чекати отримання Плану дій щодо членства в НАТО.

Таку думку в інтерв’ю LB.ua висловив депутат Національних зборів Франції – один із найближчих соратників президента Республіки Емманюеля Макрона, П’єр Персон.

"Я вважаю, що до отримання Україною ПДЧ в НАТО - недалеко", – сказав Персон.

Водночас він акцентував, що президент Макрон вважає, що нині НАТО потребує значної трансформації.

"Мені здається, що Макрон поглянув із тверезістю на НАТО і зрозумів, що нині існує потреба у його трансформації, розвитку, у покращенні потенціалу", – каже Персон.

Раніше, після відвідання КПВВ "Гнутово" та Широкиного на Донбасі, Персон заявив про необхідність пришвидшення євроатлантичної інтеграції України.

"Дійсно треба максимально докладати зусиль для того, щоби був наданий такий план, для того, щоб Україна могла бути максимально готовою скористатися потенціалом ПДЧ в НАТО. Під час візиту ми побачили, що Україна перебуває фактично наодинці із агресором, що паралельно вона зміцнюється, розвивається. Так само ми зрозуміли, наскільки важливо їй відчути і в організаційному, і в логістичному, і в безпековому плані підтримку з боку міжнародної спільноти", - наголосив Персон.

Нагадаємо, 14 червня члени НАТО на саміті підтвердили відданість рішенню 2008 року про можливість прийняти Україну до альянсу через План дій щодо членства. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив сподівання на те, що НАТО надасть Україні ПДЧ у 2022 році.

Водночас, президент Росії Володимир Путін виступив проти розширення НАТО шляхом приєднання України. Можливий вступ України до НАТО він розцінює як "червону лінію" для Росії.

Україна хотіла отримати ПДЧ ще 2008 року на саміті НАТО в Бухаресті, але це рішення заблокували Німеччина і Франція. З 2017 року Україна знову почала говорити про отримання Плану дій щодо членства в НАТО, а навесні 2018 року тодішні президент Петро Порошенко назвав цей план наступною ціллю країни.

7 лютого 2019 року Верховна Рада внесла зміни до Конституції України, які закріплюють курс країни на набуття повноправного членства в Європейському Союзі й НАТО.