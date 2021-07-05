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Консерватори зірвали гей-прайд у Грузії

Під роздачу попали журналісти, одного госпіталізували.

Консерватори зірвали гей-прайд у Грузії

Громадська організація "Тбілісі прайд" скасувала проведення гей-прайду в столиці Грузії, що мав відбутися ввечері у понеділок.

Як повідомляє видання "Новини-Грузія", задовго до початку запланованого маршу на проспекті Руставелі почалася контракція представників ультраконсервативних організацій "Грузинський марш", "Грузинська ідея" і православних активістів.

Для початку вони рознесли палатки опозиції, які кілька місяців стояли на проспекті, а потім видерлись на балкон офісу "Тбілісі прайду" на вулиці Ахвледіані. Там вони здерли райдужні прапори та спалили їх на вулиці.

Не знайшовши геїв, радикали вимістили свою злість на журналістах.

Незважаючи на те, що нікого з представників ЛГБТ-спільноти на проспекті не було, учасники контракції не дозволяли журналістам працювати на місці подій. Вони кидали у знімальні групи різних ЗМІ пляшки, каміння і палиці, нападали на них, псували апаратуру.

Патрульна поліція обмежилася тим, що вивела журналістів з місця подій і закрила периметр, де проходила контракція, живим ланцюгом. 

Про те, що під час контракції біля парламенту постраждали їх співробітники, вже повідомили Громадське телебачення Грузії, телекомпанія "Пірвелі", "Мтаварі", "Формула", "Руставі-2", "Радіо Свобода". Одно з операторів так сильно побили, що його довелося госпіталізувати.

Після сутичок, що сталися в центрі столиці Грузії, організація "Тбілісі прайд" повідомила про скасування маршу. Активисти пояснили своє рішення тим, що поліція не в змозі забезпечити їх безпеку.

Нагадаємо, що в Україні останні марші на захист прав ЛГБТ-спільноти були відносно мирними.

У 2020 році акцію не проводили через епідемію коронавірусної хвороби, у 2021 році його теж ще не проводили.

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