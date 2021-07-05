Путін, Лукашенко та Орбан увійшли в список ворогів свободи преси, - "Репортери без кордонів"

Всього у списку - 37 глав держав і урядів, які здійснюють найбільш жорсткий тиск на журналістів у своїх країнах.

Президент Росії Володимир Путін і Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі, увійшли в новий список "ворогів свободи преси", підготовлений міжнародною неурядовою організацією "Репортери без кордонів" (RSF).

Про це повідомляє "Deutsche Welle".

До переліку також вперше включений прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Всього у списку - 37 глав держав і урядів, які, на думку RSF, здійснюють найбільш жорсткий тиск на журналістів у своїх країнах.

"Нові фігуранти з'явилися у всіх регіонах світу. Їхні методи репресій різні, але служать одній меті - за всяку ціну запобігти критичному висвітленню подій. Від цього страждають журналісти, які, тим не менш, мужньо продовжують розслідування, а також і населення, яке таким чином позбавляється доступу до незалежної інформації, такої важливої, особливо в період глобальної пандемії", - заявив глава відділення "Репортерів без кордонів" в Німеччині Крістіан Світ.

"Лякає і те, що винні часто залишаються безкарними, не дивлячись на вчинення жорстоких злочинів", - додав він.

В RSF зазначили, що ідній Європі, Путін і Лукашенко потрапляли в попередні редакції переліку протягом 20 років. З моменту вступу Путіна на посаду президента РФ, щонайменше 37 репортерів було вбито за свою роботу, і майже жоден із цих злочинів не було розкрито.

Говорячи про Білорусь, в RSF констатують, що Лукашенко жорстоко придушує там будь-яке вільне поширення інформації. З початку протестів минулого літа були затримані більше 500 журналістів, деякі з них зазнали жорстокого поводження у в'язниці . При цьому 25 співробітників білоруських ЗМІ досі залишаються під вартою. У працівників іноземних засобів масової інформації практично немає можливості легально працювати в країні.

Нагадаємо, раніше Німеччина виділила майже 3 млн євро на підтримку білоруських журналістів.

Утравні Лукашенко підписав три закони, які обмежують свободу преси та масових заходів у Білорусі.