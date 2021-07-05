​Після вступу до ЄС Україна може стати частиною колективної безпеки Європи, - Персон

Потужна та гарно вишколена армія - це той здобуток, який Україна може запропонувати Європі.

Після отримання членства в Європейському Союзі Україна може стати частиною єдиної колективної безпеки Європи.

Таку думку в інтерв’ю LB.ua висловив депутат Національних зборів Франції, один із найближчих соратників президента Республіки Емманюеля Макрона, П’єр Персон.

Він вважає, що потужна та гарно вишколена українська армія - це той здобуток, який Україна може запропонувати Європі.

"Досвід України, яка збудувала свою армію у такий короткий період і досягла значної кількості армійського штату, – це дуже корисний здобуток, який вона зможе запропонувати, коли буде готовою стати членом Євросоюзу", - наголосив Персон.

Депутат вважає, що саме війна в Україні стала тією причиною, яка спричинила діалог у ЄС щодо створення регіональної системи безпеки та єдиної європейської армії.

"Війна і ці події, які відбуваються в Україні, є тією причиною, яка пояснює і демонструє європейським країнам, чому їм потрібна власна колективна армія. Власне, наша місія під час візиту до України була отримати інформацію та потім продемонструвати французам, європейцям, чому континентальна армія – це важлива, необхідна річ", – зауважив Персон.

Водночас, за словами представника партії Макрона "Вперед, Республіко", секретаря комісії із закордонних справ парламенту Франції Буона Тана, нині Парижу та Берліну ще потрібно переконувати ряд європейських держав у необхідності створення армії ЄС.

"Україна – яскравий приклад, який засвідчує, що неможливо протистояти самотужки агресору, який має більший потенціал, володіє більшими ресурсами і має велику армію. Тому і є об’єктивна необхідність у єдиній європейській армії. Водночас для її формування нам ще потрібно переконувати європейців", - каже Тан.

Нагадаємо, в 2018 році президент Фраанції Макрон закликав Європу створити свою армію "для захисту від Росії, Китаю і навіть США". Він пояснив, що необхідність у створенні європейської армії з'явилася після заяви тодішнього президента США Дональда Трампа про плани вийти з договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності РСМД.

Раніше Макрон припускав, що загальноєвропейська армія має з'явитися до 2020 року.

Угода про асоціацію з ЄС у повному обсязі набрала чинності з 1 вересня 2017 року, а до того, з 2014 року, працювала в тимчасовому режимі. Україна в рамках імплементації угоди повинна зменшити тарифні та технічні бар'єри в торгівлі товарами, відкрити доступ до ринків послуг і державних закупівель, наблизити законодавство до права ЄС.

У червні Офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції порахував, що загальний прогрес виконання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом становить 54%.