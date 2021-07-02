Кремль повідомив про телефонну розмову Путіна з Макроном

Президент Росії Володимир Путін і президент Франції Еммануель Макрон провели телефонну розмову, в якій "обговорили широке коло питань взаємодії в міжнародних справах".

Про це повідомила пресслужба Кремля.

"Особливу увагу приділено проблематиці стабільності та безпеки на Європейському континенті. У зв'язку з цим зазначено, що досягнуті президентами двох країн у Брегансоні в серпні 2019 р. домовленості про налагодження спільної роботи з формування нової архітектури безпеки та довіри в Європі зберігають свою актуальність", - ідеться в повідомленні.

Наголошується, що співрозмовник "провели обмін думками щодо стану та перспектив розвитку російсько-ЄСівських зв'язків".

"Констатовано, що вирішенню таких гострих сучасних проблем, як кібербезпека, боротьба з міжнародним тероризмом, охорона здоров'я, клімат, вирішення регіональних конфліктів - сприяла б побудова конструктивних і передбачуваних відносин Росії та ЄС, повернення до нормального й шанобливого діалогу. Як наголосив Володимир Путін, Росія до цього готова, якщо буде проявлено реальну зустрічну зацікавленість з боку Євросоюзу", - повідомила пресслужба Кремля.

Зазначається, що телефонна розмова відбулася за ініціативою французької сторони.

Нагадаємо, 25 червня Макрон заявив, що готовий зустрітися з Путіним, і для цього "не обов'язково організовувати саміт ЄС - РФ".

Рушіями перемовин із Росією стали сам Макрон і канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Макрон сказав, що "цей діалог є необхідним для стабільності на Європейському континенті". Це не підтримала Польща і країни Балтії, Україна ж назвала повернення Путіна за стіл переговорів з лідерами ЄС небезпечним і безпідставним. Проти також виступив прем'єр Нідерландів.

Балтійські країни Європейського Союзу відкинули пропозицію Німеччини і Франції відновити офіційні зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, при цьому одна з держав порівняла це зі спробою відмовити ведмедя від крадіжки меду.