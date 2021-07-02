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На найбільшому нафтопереробному заводі Румунії стався вибух

Постраждали щонайменше п'ятеро осіб.

У Румунії приблизно о 12:15 за місцевим часом стався вибух на нафтопереробному заводі Petromidia в місті Неводарі.

Про це повідомило міністерство внутрішніх справ країни.

Фото: Amator

За попередніми даними, в результаті вибуху постраждали п'ятеро осіб. У одного з постраждалих - опіки 45% поверхні тіла.

Через годину після вибуху пожежу вдалося локалізувати, не допустивши її поширення.

На місце події прибули більше десятка пожежних розрахунків. Причина вибуху не повідомляється.

За даними місцевих ЗМІ, на місце виїхали міністр внутрішніх справ Румунії Лучіан Боде і глава Департаменту надзвичайних ситуацій Раед Арафат. 

НПЗ Petromidia - найбільший у Румунії та один з найбільших у Східній Європі.

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