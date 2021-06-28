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Чехія виставила Росії рахунок за вибухи на арсеналі у 2014 році

Від росіян вимагають компенсувати збиток від вибуху.

Чехія виставила Росії рахунок за вибухи на арсеналі у 2014 році
Фото: EPA/UPG

Заступник міністра закордонних справ Чехії Мартін Смолек у понеділок, 28 червня, вручив послу Російської Федерації Олександру Змєєвському дипломатичну ноту з заявою, що Росія на міжнародному рівні несе відповідальність у зв'язку з причетністю до підриву складу боєприпасів в селищі Врбетиці у 2014 році.

Про це повідомляється в прес-релізі МЗС Чехії.

У цій ноті Чехія вимагає повністю компенсувати збиток від вибуху і закликає російську сторону почати переговори з даного питання. За даними сайту idnes.cz, сума збитків оцінюється у 650 млн крон, або близько 25,5 млн євро.

Також МЗС Чехії повідомило послу Росії, що розпорядження уряду РФ від 23 квітня і доповнення до нього від 13 травня про "недружні країни" (до них віднесені Чеська Республіка і Сполучені Штати), є порушенням міжнародного права, а саме Віденської конвенції про дипломатичні зносини (там прописано зобов'язання не робити відмінностей між окремими державами) і договору між Чеською Республікою та Російською Федерацією про дружні відносини і співробітництво. Тому дану постанову уряду РФ потрібно скасувати. 

Нагадаємо, що 17 квітня Чехія оголосила про висилку 18 російських дипломатів, які вважаються співробітниками російських спецслужб. Це пов'язано з тим, що у чеської влади є обґрунтовані підозри в причетності російських спецслужб до вибуху складу з боєприпасами в селі Врбетіце на сході країни в жовтні 2014 року, в результаті якого загинули дві людини.

За неофіційною інформацією, вибух влаштували, щоб боєприпаси не продали Україні.

Росія, не дотримуючись принципу співмірності, вислала у відповідь 20 чеських дипломатів, в основному з політичного відділу.

Чехія після цього оголосила, що з Праги мають поїхати ще 70 співробітників посольства. В результаті кількість дипломатів і технічних службовців у обох посольствах зрівняється.

Чехія також закликала країн-членів Європейського Союзу та НАТО з проханням висилати з країни російських дипломатів, про яких відомо, що вони є співробітниками спецслужб.

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