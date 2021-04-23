Росія обмежує дипломатичним установам "недружніх країн" найм співробітників з РФ

Президент РФ Володимир Путін підписав указ “Про застосування заходів впливу (протидії) на недружні дії іноземних держав”.

Про це повідомляє пресслужба Кремля.

Цим указом, зокрема, обмежуються можливості дипломатичних представництв таких держав наймати співробітників в Росії.

Договори, укладені до дня набрання чинності цим указом з фізичними особами, кількість яких перевищує певний урядом РФ, підлягають припиненню.

Перелік “недружніх іноземних держав” має визначити російський уряд.

Нагадаємо, 17 березня Чехія оголосила про висилку 18 співробітників російського посольства, які були ідентифіковані як офіцери російської розвідки. Росія у відповідь вислала 20 дипломатів з політичного відділу посольства Чехії, паралізувавши тим самим роботу чеського диппредставництва - чисельність працівників в чеському посольстві в Москві від самого початку була набагато менша за кількість працівників російського посольства в Празі.

22 квітня Чехія оголосила про рішення скоротити число співробітників російського посольства в Празі, тим самим прирівнявши його до числа співробітників свого диппредставництва в Москві.

Чехія також закликала країн-членів Європейського Союзу та НАТО висилати російських дипломатів, про яких відомо, що вони є співробітниками спецслужб.

Про рішення вислати російських дипломатів у знак солідарності з Чехією вже оголосили Латвія, Литва, Естонія та ще ряд країн.